Data publicării: 09:49 27 Oct 2025

Venezuela, îngrijorată de o „agresiune“ a SUA. Acuzații dure de la Caracas
Autor: Ioan-Radu Gava

Donald Trump Sursa foto: Agerpres
 

Ministrul apărării venezuelean acuză SUA că ar căuta „un incident pentru a justifica o agresiune“ împotriva Venezuelei.

SUA caută "un incident pentru a justifica o agresiune militară" împotriva Venezuelei, a acuzat duminică seara ministrul apărării venezuelean Vladimir Padrino Lopez, reiterând o acuzaţie anterioară a guvernului lui Nicolas Maduro potrivit căreia Statele Unite ale Americii ar planifica un "atac sub steag fals", pe fondul tensiunilor dintre cele două ţări exacerbate de desfăşurarea flotei navale americane în Marea Caraibelor, potrivit EFE și Agerpres.

"Războiul este întotdeauna precedat de dezinformare, manipulare şi minciuni. De aceea, guvernul SUA caută un incident care să justifice o agresiune militară împotriva naţiunii noastre, întrucât naraţiunea cu combaterea traficului de droguri şi-a secat resursele", a declarat ministrul pe Instagram.

Este vorba de un "act provocator în contextul exerciţiilor militare ale Comandamentului Sud (SUA) în Trinidad-Tobago, care ameninţă pacea în regiune", a afirmat el, adăugând că Forţele armatei naţionale bolivariene (FANB) "rămân vigilente şi în alertă pentru a apăra suveranitatea Venezuelei".

„O operaţiune colonială de agresiune militară“

Distrugătorul USS Gravely al US Navy a ajuns duminică în Trinidad-Tobago pentru exerciţii militare preconizate să dureze mai multe zile, după care se aşteaptă sosirea Unităţii Expediţionare 22 a Corpului de infanterie marină în ţara insulară, situată foarte aproape de Venezuela.

La rândul său, vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a avertizat împotriva "periculoasei desfăşurări de 'exerciţii militare'" de către guvernul din Trinidad-Tobago între 26 şi 30 octombrie, sub coordonarea, finanţarea şi controlul Comandamentului Sud al SUA.

Vicepreşedinta venezueleană susţine că recenta "arestare a unui grup de mercenari", care ar avea cu legături directe cu CIA, a făcut posibilă "stabilirea faptului că un atac sub steag fals este în desfăşurare din apele limitrofe ale Trinidad-Tobago sau chiar de pe teritoriul ţării insulare sau cel venezuelean". Obiectivul este, potrivit ei, provocarea unei "confruntări militare".

Prin urmare, nu este vorba despre exerciţii defensive, ci despre "o operaţiune colonială de agresiune militară care urmăreşte să transforme Caraibe într-un spaţiu al violenţei letale şi al dominaţiei imperiale americane", mai spune ea, afirmând că şefa guvernului din Trinidad, Kamla Persad-Bissessar, "a renunţat la suveranitatea ţării sale pentru a acţiona ca o colonie militară subordonată intereselor hegemonice ale SUA".

Padrino Lopez declarase vineri că ţara sa continuă să se pregătească în faţa desfăşurării militare care se apropie "tot mai mult" de coasta Venezuelei, după ce Pentagonul a anunţat trimiterea portavionului USS Gerald Ford, cel mai mare din flota americană, în Caraibe, unde Washingtonul susţine că combate traficul de droguri.

venezuela
statele unite ale americii
agresiune
