DCNews Stiri Vaticanul cere oprirea războiului pentru a putea fi sărbătorită Săptămâna Mare la Ierusalim
Data publicării: 23:21 26 Mar 2026

Vaticanul cere oprirea războiului pentru a putea fi sărbătorită Săptămâna Mare la Ierusalim
Autor: Dana Mihai

Papa Leon a refuzat invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace Papa Leon / Foto: Agerpres

 Secretarul de Stat al Vaticanului, Pietro Parolin, a cerut joi, cu ocazia Săptămânii Mari, "încetarea acestei nebunii care este războiul", exprimându-şi speranţa că vor putea fi celebrate, cel puţin în interior, riturile de la Ierusalim, după anularea acolo a procesiunii din Duminica Floriilor ca urmare a războiului cu Iranul, relatează agenţia EFE.

Paștele, o sărbătoare a păcii

"Paştele este sărbătoarea păcii, pacea Domnului Înviat. Şi este o ocazie specială pentru a reînnoi apelul de a pune capăt acestei nebunii care este războiul", a spus Parolin la un eveniment la Vatican.

Cât despre riturile Săptămânii Mari din Ţara Sfântă, după ce procesiunea din Duminica Floriilor a fost anulată din motive de securitate, cardinalul şi-a exprimat dorinţa "să poată fi celebrate în interior măcar riturile Săptămânii Mari, în Biserica Sfântului Mormânt".

Întrebat de jurnalişti dacă războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului s-ar putea încadra în conceptul de "război just", Parolin a făcut trimitere la cuvintele rostite în urmă cu câteva zile de cardinalul Robert McElroy, arhiepiscop de New York. "A spus "nu" şi cred că este corect", a subliniat Secretarul de Stat al Vaticanului.

Citește și: Ambasada Israelului la București: Facem toate demersurile pentru aducerea Luminii de Paşte de la Ierusalim

El a fost de asemenea întrebat despre cererile de celebrare cu liturghia anterioară Conciliului Vatican al II-lea, respectiv Liturghia Tridentină sau "Vetus Ordo", după ce Papa Leon al XIV-lea a cerut, într-un mesaj adresat episcopilor francezi, "includerea generoasă a celor care sunt sincer ataşaţi" de această formă tradiţională.

"Liturghia nu trebuie să devină o sursă de conflict şi diviziune între noi. Este vorba despre găsirea unei formule care să poată satisface nevoi legitime. Cred că acest lucru se poate realiza fără a transforma liturghia într-un câmp de luptă", a spus Pietro Parolin.

Locurile sfinte, închise din cauza conflictului

De când Israelul şi Statele Unite au lansat bombardamentele asupra Iranului pe 28 februarie, Biserica Sfântului Mormânt a rămas închisă, la fel şi celelalte locuri sfinte, prin urmare nu a fost celebrat nici Postul Mare la Ierusalim.

De asemenea, tradiţionala sărbătoare a Duminicii Floriilor pe străzile Ierusalimului de Est, prevăzută să se desfăşoare în Săptămâna Mare pe data de 29 martie, nu va mai avea loc anul acesta.

În fiecare Duminică a Floriilor, mii de persoane, pelerini, palestinieni creştini şi turişti urcă până pe Muntele Măslinilor cu cântări şi ramuri de măslin, într-o atmosferă de sărbătoare, dar cu o prezenţă substanţială a poliţiei israeliene.

Patriarhul Latin al Ierusalimului a invitat pe toată lumea să se unească într-o rugăciune pe 28 martie, pentru "pace şi serenitate, în special pentru cei care suferă din cauza conflictului".

