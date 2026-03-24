Ambasada Israelului la București: Facem toate demersurile pentru aducerea Luminii de Paşte de la Ierusalim
Data publicării: 18:07 24 Mar 2026

Ambasada Israelului la București: Facem toate demersurile pentru aducerea Luminii de Paşte de la Ierusalim
Autor: Ioan-Radu Gava

Slujba de Inviere oficiata la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, cu participarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. Slujba de Inviere. Sursa Foto: Agerpres

Statul Israel face "toate demersurile" pentru aducerea Luminii sfinte de Paşte de la Ierusalim la Bucureşti, în actualele condiţii de securitate, a transmis marţi ambasada din România.

"În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfăşurare. Autorităţile israeliene lucrează pentru a asigura condiţiile necesare desfăşurării în siguranţă a acestei tradiţii vechi şi atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum şi Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri", a afirmat, pe Facebook, ambasadorul Israelului la Bucureşti, Lior Ben Dor.

În acest sens, a precizat diplomatul, Statul Israel îşi reafirmă angajamentul ferm faţă de protejarea locurilor sfinte şi garantarea libertăţii religioase pentru toate comunităţile.

"Ambasada noastră îşi exprimă, totodată, dorinţa de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioşi din România", a scris ambasadorul. 

