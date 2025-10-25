€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:12 25 Oct 2025

Valencia, la un an după potop: 50.000 de oameni cer dreptate pentru victimele inundaţiilor din 2024
Autor: M.C

spania-inundatii-martie-2025_22081900 Sursa foto: Agerpres
 

Marș uriaș pentru victimele dezastrului de acum un an.

Peste 50.000 de oameni au ieșit sâmbătă seara pe străzile Valenciei, în estul Spaniei, pentru a aduce un omagiu victimelor inundațiilor devastatoare din octombrie 2024 și pentru a protesta față de modul în care autoritățile au gestionat dezastrul, a anunțat prefectura, citată de AFP.

„Peste 50.000 de persoane au participat la manifestația din Valencia”, a precizat instituția.

Mulți dintre protestatari purtau pancarte cu mesajul „Dreptate!”, potrivit unui jurnalist AFP aflat la fața locului.

Demonstrația are loc la aproape un an de la tragedia care a curmat 229 de vieți în regiunea Valencia – cel mai grav episod de inundații din Spania din ultimele decenii.

Furia locuitorilor nu s-a stins. Aceștia acuză autoritățile de o gestionare deficitară a intervențiilor de salvare și de lipsa unor alerte eficiente, pe fondul tensiunilor politice dintre guvernul central de la Madrid, condus de socialiști, și administrația regională de dreapta.

În centrul criticilor se află șeful guvernului regional, Carlos Mazon, acuzat că nu a avertizat populația la timp în fața ploilor torențiale.

„Alarma a sunat practic în momentul în care toată lumea se îneca”, a declarat pentru AFP Rosa Alvarez, președinta asociației victimelor tragediei, care și-a pierdut tatăl, în vârstă de 80 de ani, în timpul dezastrului. „Fiecare minut a contat”, a adăugat femeia de 51 de ani, acuzând „eșecul total” al autorităților.

Potrivit unui sondaj publicat la începutul lunii octombrie de El País, 71% dintre locuitorii din Valencia consideră că Mazon ar trebui să demisioneze.

Miercuri, premierul Pedro Sánchez și regele Felipe al VI-lea vor participa la o ceremonie comemorativă organizată la Valencia, la un an de la producerea tragediei, pentru a aduce un omagiu celor 229 de victime.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

valencia
protest
inundatii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
CFR Cluj, învinsă de Farul pe teren propriu
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Valencia, la un an după potop: 50.000 de oameni cer dreptate pentru victimele inundaţiilor din 2024
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Trump laudă Qatarul: E gata să trimită trupe de menținerea păcii în Gaza "dacă va fi necesar"
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Sfinţirea Catedralei Naţionale. Reguli pentru pelerinii care participă la eveniment. Lista obiectelor interzise
Publicat acum 3 ore si 47 minute
Concert Regal Caritabil la Ateneul Român. Majestatea Sa Margareta, amintiri despre Regele Mihai: Mă gândesc la el în fiecare zi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Oct 2025
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 24 Oct 2025
Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea
Publicat pe 24 Oct 2025
Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
Publicat pe 24 Oct 2025
ANRE, clarificări exclusive despre AMPCgaz, firma care a intervenit în bloc, înainte de explozia din Rahova
Publicat acum 9 ore si 55 minute
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close