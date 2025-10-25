Valencia, la un an după potop: 50.000 de oameni cer dreptate pentru victimele inundaţiilor din 2024

Peste 50.000 de oameni au ieșit sâmbătă seara pe străzile Valenciei, în estul Spaniei, pentru a aduce un omagiu victimelor inundațiilor devastatoare din octombrie 2024 și pentru a protesta față de modul în care autoritățile au gestionat dezastrul, a anunțat prefectura, citată de AFP.

„Peste 50.000 de persoane au participat la manifestația din Valencia”, a precizat instituția.

Mulți dintre protestatari purtau pancarte cu mesajul „Dreptate!”, potrivit unui jurnalist AFP aflat la fața locului.

Demonstrația are loc la aproape un an de la tragedia care a curmat 229 de vieți în regiunea Valencia – cel mai grav episod de inundații din Spania din ultimele decenii.

Furia locuitorilor nu s-a stins. Aceștia acuză autoritățile de o gestionare deficitară a intervențiilor de salvare și de lipsa unor alerte eficiente, pe fondul tensiunilor politice dintre guvernul central de la Madrid, condus de socialiști, și administrația regională de dreapta.

În centrul criticilor se află șeful guvernului regional, Carlos Mazon, acuzat că nu a avertizat populația la timp în fața ploilor torențiale.

„Alarma a sunat practic în momentul în care toată lumea se îneca”, a declarat pentru AFP Rosa Alvarez, președinta asociației victimelor tragediei, care și-a pierdut tatăl, în vârstă de 80 de ani, în timpul dezastrului. „Fiecare minut a contat”, a adăugat femeia de 51 de ani, acuzând „eșecul total” al autorităților.

Potrivit unui sondaj publicat la începutul lunii octombrie de El País, 71% dintre locuitorii din Valencia consideră că Mazon ar trebui să demisioneze.

Miercuri, premierul Pedro Sánchez și regele Felipe al VI-lea vor participa la o ceremonie comemorativă organizată la Valencia, la un an de la producerea tragediei, pentru a aduce un omagiu celor 229 de victime.