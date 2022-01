Uniunea Europeană A INTERZIS culorile în tatuaje. Sunt şi câteva excepţii

Astfel, nu vor mai putea fi folosite în tatuaje nuanţe de maro, galben, roşu şi portocaliu, deoarece ar conţine isopropanol, un ingredient interzis în Uniunea Europeană.

"Vom reveni la tatuajele de altădată, doar cu alb şi negru. Este o mare problemă pentru o industrie care doar în Italia produce mai mult de jumătate de miliard de euro", a declarat Eugenio Arneodo, un tatuator din Moncalieri, reprezentant al Asociaţiei Tatuatorilor din Italia, singura organizaţia italiană acreditată la Bruxelles.

Artiştii tatuatori sunt furioşi şi au recurs la proteste, scrie Corriere Della Sera. Cu toate astea, sursa citată scrie că paradoxul este legat de faptul că producătorii de cerneluri pentru tatuaje au avut mai bine de un an la dispoziţie pentru a se pregăti, dar nu au făcut-o. Conform lui Arnendo, ar mai fi şi alte probleme, nu doar cele legate de pigmenţi.

"Produsul trebuie să fie descris în detaliu. Aşa că vom avea o problemă la ceea ce numim ambalaj. Trebuie refăcute culorile respectând parametrii Uniunii Europene, iar asta nu e uşor pentru producători. E o treabă uriaşă, dar nu ar fi trebuit să devină problema asta", a precizat el.

Două culori, exceptate

"Albastru15" şi "verde7" au fost exceptate pentru moment de la decizie. Conform Uniunii, dacă înlocuitorii pentru roşu, portocaliu şi galben pot fi găsiţi în natură, pentru celelalte două culori nu există. Astfel, producătorii de pigmenţi mai au încă un an la dispoziţie pentru a găsi o soluţie.

"Nu ştim ce se va întâmpla, nu ştim dacă se va găsi o soluţie. Cu toate astea, rămâne ironia situaţiei. Dacă roşu, galben, portocaliu au fost interzise pentru că sunt nesănătoase, de ce prelungim riscul asupra sănătăţii?", a mai spus Arnendo.

