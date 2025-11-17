€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Ungaria boicotează reuniunea de la Liov privind aderarea Ucrainei la UE
Data actualizării: 19:41 17 Noi 2025 | Data publicării: 19:37 17 Noi 2025

Ungaria boicotează reuniunea de la Liov privind aderarea Ucrainei la UE
Autor: Elena Aurel

viktor-orban-da-ultimatum-supermarketurilor_44678600 Viktor Orban, premierul Ungariei. Foto: Agerpres
 

Ungaria nu își va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie de la Liov, Ucraina, menită să sprijine aderarea Ucrainei la UE.

Ungaria a anunţat luni că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina, convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare al acestei ţări la UE, pe care Budapesta îl respinge, informează EFE, citată de Agerpres. 

"Ungaria nu va avea reprezentare la nivel politic la această reuniune informală", a declarat ministrul ungar Janos Boka, argumentând că o presupusă propunere de a avansa în procesul de aderare fără a avea unanimitate este contrară normelor europene.

Conform portalului de informaţii Telex.hu, Ungaria ar putea trimite un reprezentant sub nivelul ministerial.

Propunerea "este contrară principiilor politice şi procedurale", a declarat Boka pentru presa ungară la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului Afaceri Generale.

VEZI ȘI:  Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

Ucraina a început negocierile oficiale anul trecut

Ucraina este candidată pentru aderarea la UE din 2022, iar anul trecut au început oficial negocierile, însă pentru a deschide capitole specifice este nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre.

Deşi anunţul oficial se limitează la a spune că la reuniunea de la Liov se va discuta despre "progresele în drumul său către UE", guvernul de la Budapesta a avertizat că există o propunere pentru aprobarea acestor progrese printr-o majoritate calificată, pentru a evita astfel vetoul ungar.

Boka a afirmat că nu vede nicio valoare politică suplimentară în faptul că această reuniune are loc pe teritoriul ţării candidate.

Danemarca, ţară care care deţine preşedinţia rotativă a UE, susţine însă că organizarea ei acolo va transmite un mesaj clar că viitorul Ucrainei este în UE.

UE caută formule legale pentru a ocoli vetoul Ungariei asupra integrării Ucrainei, dintre care una propusă în octombrie de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, de a opta pentru majoritatea calificată, şi nu pentru unanimitate pentru a deschide capitolele de negocieri de aderare, respinsă de premierul ungar Viktor Orban.

Ministrul ungar de interne, Gergely Gulyas, a afirmat că "nu se poate exclude" ca în reuniunea de la Liov să se ignore principiul unanimităţii şi să se avanseze în negocieri fără a respecta vetoul Budapestei.

Potrivit lui Gulyas, acest lucru ar contraveni regulilor comunitare.

Premierul Viktor Orban este principalul aliat al Moscovei în cadrul UE, iar Ungaria, membră a NATO, refuză să ofere ajutor militar Ucrainei pentru a se apăra împotriva invaziei lansate de Rusia în februarie 2022.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ambasador ungaria
budapesta
aderarea Ucrainei la UE
viktor orban
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Singurul punct pe care ar fi trebuit să-l conțină Strategia Națională de Apărare a Țării. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 14 minute
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat acum 20 minute
Horoscop 18 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 54 minute
S-a deschis primul centru de vaccinare gratuită împotriva HPV
Publicat acum 55 minute
Nu Plauru e cel mai aproape de nava în flăcări! Ce se întâmplă cu cei 72.000 de locuitori din Ismail
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 58 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close