Un tată și copilul său de 9 ani au murit, după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă la Cârța, Sibiu

Copilul şi bărbatul care s-au electrocutat într-o piscină din localitatea Cârţa au fost declaraţi decedaţi, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

"În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la faţa locului, cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate", au precizat reprezentanţii ISU Sibiu.

S-a deschis dosar penal





Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a avut loc incidentul, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.



"Din primele cercetări efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat", a transmis IPJ Sibiu.



La faţa locului au intervenit două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. De asemenea, intervin şi elicopterele SMURD Braşov şi Târgu Mureş, notează Agerpres.

