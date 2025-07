Un om al străzii a spus ce va face cu un milion de dolari câștigat la loz în plic

Întâmplarea a avut loc în aprîilie, în momentul în care Armando Vidal a mers la Sandy’s Deli & Liquor, respectiv un magazin unde obișnuia să se oprească des, cu scopul de a verifica biletul câștigător.

”Am rămas blocat”

Wilson Samaan, managerul magazinului, a scanat lozul și nu a mai stat pe gânduri, întrebându-l: ”Ce ai de gând să faci cu un milion de dolari?”. Omul străzii a muțit de uimire: ”Am rămas blocat. Am zis: cum adică? Așa am aflat că am câștigat un milion de dolari și nu 200 de dolari”, a spus acesta.

Pentru a-și ridica premiul uriaș, Vidal a fost îndrumat de managerul magazinului către cel mai apropiat birou oficial al Loteriei Californiene, în Fresno, acolo unde câștigul i-a fost confirmat.

A spus acum ce va face cu banii

La trei luni după momentul care i-a schimbat viața, Vidal a relatat că își dorește să își cumpere o locuință, un pat confortabil și să adopte doi câini.

Totodată, vrea să investească o parte din bani, pentru a avea un câștig stabil pe termen lung. După ce povestea lui a devenit virală în aprilie, Armando Vidal a spus că preferă să rămână discret și să aibă o viață liniștită, scrie Fox 28.

