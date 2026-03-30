Un oligarh rus cere ca oamenii să fie puși să muncească 12 ore pe zi, inclusiv sâmbăta, pentru salvarea economiei

Miliardarul rus Oleg Deripaska a propus ca cetățenii Rusiei să muncească câte 12 ore pe zi, șase zile din săptămână, ca să salveze economia țării, a relatat The Moscow Times, scrie United24Media. Declarațiile acestuia vin la doar câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu oligarhii ruși ca să facă rost de bani pentru continuarea războiului din Ucraina.

Magnatul industrial a susținut, într-o postare pe rețelele sociale, că resursele Rusiei sunt limitate și că singura modalitate de a naviga prin actuala criză globală este printr-o creștere radicală a forței de muncă. Deripaska a sugerat un program extenuant de „8-8” - lucrul de la 8 dimineața la 8 seara, inclusiv sâmbăta - susținând că această schimbare este necesară pentru supraviețuirea economiei Rusiei.

„Nu avem multe resurse. Mai precis, doar una, și este legată de caracteristica noastră națională: în momentele dificile, știm cum să ne adunăm și să muncim mai mult”, a scris Deripaska.

Oligarhul rus vorbește despre o „transformare profundă” care a schimbat lumea

Potrivit lui, cu cât Rusia trece mai repede la acest nou program, cu atât mai repede va trece prin această transformare. Deripaska a caracterizat situația actuală nu ca pe o criză economică standard, ci ca pe o „transformare profundă” care a schimbat lumea pentru toate țările. El a criticat Banca Centrală a Rusiei și politicile sale macroeconomice, dând vina pe ratele ridicate ale dobânzilor și pe „întărirea zadarnică a rublei” pentru sufocarea investițiilor.

Mai mult, potrivit oligarhului, climatul investițional intern, atât național, cât și străin, a fost deja subminat de desființarea instituțiilor juridice de către forțele de securitate.

Impactul războiului din Iran asupra Rusiei

Miliardarul rus a vorbit, de asemenea, impactul conflictului în curs din Orientul Mijlociu, în special războiul care implică Iranul. În ciuda creșterii prețurilor globale la petrol, gaze și îngrășăminte, Deripaska a avertizat că războiul „nu va aduce nimic bun Rusiei”. Pentru a contracara aceste șocuri, el a cerut anterior slăbirea rublei la 105 ruble pe dolar și reducerea ratei dobânzii cheie la 6%.

Conform estimărilor lui Deripaska, combinația dintre ratele dobânzilor ridicate și o rublă puternică a costat deja bugetul Rusiei cu peste 16 trilioane de ruble (196,6 miliarde de dolari).

Printre altele, Deripaska a mai spus că sectorul privat rus resimte presiunea extremă a izolării globale și a efectelor secundare ale războaielor regionale.

De ce economia Rusiei este slăbită

Presiunea economică descrisă de Deripaska este intensificată de perturbările celei mai vitale surse de venituri a Rusiei: exporturile sale de petrol. În timp ce oligarhul solicită schimbări interne în ceea ce privește programul muncă, presiunile externe cresc, pe măsură ce atacurile cu drone ucrainene paralizează cu succes principalele centre energetice rusești, subliniază sursa citată.

O campanie recentă care vizează porturile de la Marea Baltică a obligat deja producătorii ruși să avertizeze cumpărătorii cu privire la oprirea pe termen nelimitat a exporturilor, putând îngheța până la 40% din exporturile de petrol ale țării. Această pierdere a capacității de export, combinată cu „transformarea profundă” despre care avertizează Deripaska, creează o furtună perfectă pentru bugetul federal rus, conlcuzionează The Moscow Times.





