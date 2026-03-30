€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
Un oligarh rus cere ca oamenii să fie puși să muncească 12 ore pe zi, inclusiv sâmbăta, pentru salvarea economiei
Data publicării: 20:22 30 Mar 2026

Un oligarh rus cere ca oamenii să fie puși să muncească 12 ore pe zi, inclusiv sâmbăta, pentru salvarea economiei
Autor: Doinița Manic

imagine cu Moscova, Rusia Oligarhur rus spune că asta e singura soluție pentru a salva economia Rusiei. Foto: Pixabay

Un oligarh propune ca rușii să muncească 12 ore pe zi ca să salveze economia Rusiei.

Miliardarul rus Oleg Deripaska a propus ca cetățenii Rusiei să muncească câte 12 ore pe zi, șase zile din săptămână, ca să salveze economia țării, a relatat The Moscow Times, scrie United24Media. Declarațiile acestuia vin la doar câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu oligarhii ruși ca să facă rost de bani pentru continuarea războiului din Ucraina.

Magnatul industrial a susținut, într-o postare pe rețelele sociale, că resursele Rusiei sunt limitate și că singura modalitate de a naviga prin actuala criză globală este printr-o creștere radicală a forței de muncă. Deripaska a sugerat un program extenuant de „8-8” - lucrul de la 8 dimineața la 8 seara, inclusiv sâmbăta - susținând că această schimbare este necesară pentru supraviețuirea economiei Rusiei.

„Nu avem multe resurse. Mai precis, doar una, și este legată de caracteristica noastră națională: în momentele dificile, știm cum să ne adunăm și să muncim mai mult”, a scris Deripaska.

Oligarhul rus vorbește despre o „transformare profundă” care a schimbat lumea

Potrivit lui, cu cât Rusia trece mai repede la acest nou program, cu atât mai repede va trece prin această transformare. Deripaska a caracterizat situația actuală nu ca pe o criză economică standard, ci ca pe o „transformare profundă” care a schimbat lumea pentru toate țările. El a criticat Banca Centrală a Rusiei și politicile sale macroeconomice, dând vina pe ratele ridicate ale dobânzilor și pe „întărirea zadarnică a rublei” pentru sufocarea investițiilor.

Mai mult, potrivit oligarhului, climatul investițional intern, atât național, cât și străin, a fost deja subminat de desființarea instituțiilor juridice de către forțele de securitate.

Impactul războiului din Iran asupra Rusiei

Miliardarul rus a vorbit, de asemenea, impactul conflictului în curs din Orientul Mijlociu, în special războiul care implică Iranul. În ciuda creșterii prețurilor globale la petrol, gaze și îngrășăminte, Deripaska a avertizat că războiul „nu va aduce nimic bun Rusiei”. Pentru a contracara aceste șocuri, el a cerut anterior slăbirea rublei la 105 ruble pe dolar și reducerea ratei dobânzii cheie la 6%.

Conform estimărilor lui Deripaska, combinația dintre ratele dobânzilor ridicate și o rublă puternică a costat deja bugetul Rusiei cu peste 16 trilioane de ruble (196,6 miliarde de dolari).

Printre altele, Deripaska a mai spus că sectorul privat rus resimte presiunea extremă a izolării globale și a efectelor secundare ale războaielor regionale. 

De ce economia Rusiei este slăbită

Presiunea economică descrisă de Deripaska este intensificată de perturbările celei mai vitale surse de venituri a Rusiei: exporturile sale de petrol. În timp ce oligarhul solicită schimbări interne în ceea ce privește programul muncă, presiunile externe cresc, pe măsură ce atacurile cu drone ucrainene paralizează cu succes principalele centre energetice rusești, subliniază sursa citată.

O campanie recentă care vizează porturile de la Marea Baltică a obligat deja producătorii ruși să avertizeze cumpărătorii cu privire la oprirea pe termen nelimitat a exporturilor, putând îngheța până la 40% din exporturile de petrol ale țării. Această pierdere a capacității de export, combinată cu „transformarea profundă” despre care avertizează Deripaska, creează o furtună perfectă pentru bugetul federal rus, conlcuzionează The Moscow Times.

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close