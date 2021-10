Un miliard de oameni, FORŢAŢI să îşi părăsească casele în următorii 30 de ani - AVERTISMENT

Un raport al organizaţiei „Save the Children” estimează că 710 milioane de copii din 45 de ţări trăiesc cu risc de a suferi de pe urma impactului schimbărilor climatice.

Inundaţiile, seceta, uraganele şi alte evenimente meteorologice extreme vor avea un impact deosebit de profund asupra copiilor vulnerabili şi familiilor acestora. Copiii mici, de exemplu, sunt expuşi riscului de a suferi de lipsă de alimente, boli şi alte ameninţări la adresa sănătăţii.

La nivel global, sute de milioane de copii trăiesc în regiuni în care schimbările climatice le afectează profund viaţa. Impactul crizei asupra producţiei de alimente va duce probabil la lipsa locală de alimente şi la creşterea preţurilor, cu efecte devastatoare asupra celor mai sărace familii.

Mişcările de populaţie legate de schimbările climatice sunt în continuă creştere, unele estimări vorbesc despre peste un miliard de persoane care vor fi forţate să-şi părăsească casele în următorii treizeci de ani.

Studiul susţine că pandemia riscă să submineze decenii de progrese realizate pentru protejarea şi salvarea celor mai vulnerabili copii, iar sistemele de sănătate slabe s-au prăbuşit în anumite ţări, puternic încercate de criza Covid, scrie Mediafax.

ONU, raport devastator. Foametea se extinde

Un raport al Naţiunilor Unite susține că anul pandemiei a fost marcat de creşterea nivelului de foamete în lume. Lumea se află într-un moment critic şi trebuie luate măsuri acum pentru asigurarea redresării până în 2030.

În 2020 s-a înregistrat o înrăutăţire severă a foametei la nivel internaţional, au anunţat Naţiunile Unite - în mare parte şi cel mai probabil din cauza efectelor generate de pandemia de COVID-19. Deşi impactul pandemiei nu a fost încă cartografiat în totalitate, un raport al mai multor agenţii ale ONU estimează că aproximativ o zecime din populaţia globală, până la 811 milioane de oameni, au fost subnutriţi anul trecut. Cifrele arată că vor fi necesare eforturi majore pentru ca lumea să îşi poată atinge obiectivul de a pune capăt foametei până în 2030, se arată într-un comunicat de presă al UNICEF.



Ediţia de anul acesta a raportului privind Starea Securităţii Alimentare şi a Nutriţiei în Lume (The State of Food Security and Nutrition in the World) este prima evaluare de acest tip din perioada pandemică. Raportul este o publicaţie comună a Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA), Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Programul Alimentar Mondial al Naţiunilor Unite (PAM) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).