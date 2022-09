Un manager de top, fost aliat al lui Putin, găsit împușcat. Lista foștilor "prieteni" ai liderului de la Kremlin, morți în condiții suspecte în ultimul an

Un manager de top, fost aliat al lui Putin, a fost găsit împușcat. Lista foștilor "prieteni" ai liderului de la Kremlin, morți în condiții suspecte în ultimul an / Foto: Facebook Павел Пчельников

Un fost aliat al lui Putin, devenit în ultima vreme un critic al războiului din Ucraina, a fost găsit mort în circumstanțe suspecte, scrie The Sun.



Pavel Pchelnikov, în vârstă de 52 de ani, era un director al Căilor Ferate Ruse. El a fost găsit împușcat pe balconul apartamentului său din Moscova.Presa rusă scrie că bărbatul s-a sinucis miercuri.



Totuși, moartea este ce puțin bizară, mai ales că cu doar câteva săptămâni înainte de tragicul eveniment, rusul a împărtășit poze dintr-o vacanță în familie, în care părea fericit.



Pchelnikov s-a lăudat că este "cel mai experimentat manager de PR din compania Căilor Ferate Ruse"



"Se știe că în urmă cu doar o lună, a fost în vacanță și a postat de bunăvoie fotografii din vacanța sa pe rețelele de socializare. Ce ar fi putut să-l împingă pe bărbat la un act disperat nu se știe", a relatat publicația "We Can Explain".

Căile Ferate Ruse, în atenția Kremlinului

Căile Ferate Ruse s-a aflat sub presiunea Kremlinului recent, din cauza eșecului de a împiedica hackerii ucraineni să le închidă rețeaua. Acest lucru a dus la întârzieri critice ale livrărilor care ajung în prima linie.



Compania a fost lovită de sancțiuni UE pe 27 februarie, în primele zile ale războiului. Marea Britanie a urmat exemplul sancționând firma pe 24 martie. La acea vreme, guvernul rus a marcat Căile Ferate Ruse una dintre "industriile cheie care sprijină invazia ilegală a Rusiei".



Pe 11 aprilie, firma nu a plătit o dobândă pentru obligațiuni, prima companie sancționată care a făcut acest lucru. În iulie, Căile Ferate Ruse a cerut public UE să ridice sancțiunile, susținând că acestea "limitează capacitatea companiei de a îndeplini funcții umanitare semnificative din punct de vedere social și sunt discriminatorii în raport cu populația Federației Ruse". De asemenea, compania pare să critice războiul din Ucraina.

Săptămâna trecută, site-ul companiei s-a prăbușit în urma anunțului de mobilizare al lui Putin, în timp ce mii de ruși au încercat să fugă în străinătate. Compania a fost forțată să emită o declarație prin care neagă rapoartele presei de stat conform cărora bărbații în vârstă de luptă trebuie să-și arate statutul de serviciu militar înainte de a cumpăra bilete.

Pchelnikov ar fi fost în trecut aliatul lui Putin

Pchelnikov este cel mai recent fost prieten al lui Putin găsit mort în circumstanțe suspecte, de la începutul războiului.



Săptămâna trecută, Anatoly Gerashchenko, fostul rector al Institutului de Aviație din Moscova (MAI), a murit după ce se pare că a căzut de pe scările un ui bloc. Potrivit rapoartelor, șeful aviației în vârstă de 73 de ani a căzutde pe "mai multe etaje de scări" la Institut și a murit pe loc.

Se zvonește că Gerașcenko ar fi avut divergențe cu cercul apropiat al lui Putin, forțându-l să renunțe la funcția de rector, în urmă cu șapte ani.

Alte morți suspecte din Rusia

La începutul acestei luni, Ivan Pechorin - omul de referință al lui Putin pentru dezvoltarea vastelor resurse arctice ale Rusiei, ar fi căzut de pe o barcă în apele apropiate de insula Russky în circumstanțe misterioase. Cazul a venit la doar câteva săptămâni după ce șeful gigantului petrolier rus Lukoil, Ravil Maganov, a murit după ce "a căzut de la fereastra unui spital".



Bărbatul de 64 de ani ar fi murit după ce a căzut de la o fereastră de la etajul șase a Spitalului Clinic Central din Moscova. Lukoil, care mai devreme criticase războiul din Ucraina, a confirmat atunci moartea lui Maganov, dar a pus-o în mod bizar pe seama unei boli necunoscute.

Pe 25 februarie, adică doua zi după ce Putin a ordonat trupelor sale să intre în Ucraina, cadavrul lui Alexander Tyulakov, un înalt oficial financiar și de securitate al Gazprom, a fost descoperit în casa lui de 500.000 de lire sterline.



Cu doar trei săptămâni înainte, în același complex de locuințe de elită din regiunea Leningrad, Leonid Shulman, șeful de transport la Gazprom Invest, a fost găsit mort. Bărbatul de 60 de ani a fost descoperit cu multiple răni de înjunghiere, într-o baltă de sânge, pe podeaua băii.

Oligarhul Vladislav Avayev, în vârstă de 51 de ani, fost vicepreședinte al Gazprombank și fost oficial al Kremlinului, a fost găsit împușcat în penthouse-ul său de elită din Moscova. Câteva zile mai târziu, Sergey Protosenya, în vârstă de 55 de ani, a fost găsit spânzurat în Spania. Protosenya a fost un fost vicepreședinte al Novotek, o companie strâns legată de Kremlin. Și în luna martie, cadavrul miliardarului rus Vasily Melnikov a fost găsit în apartamentul său de lux orașul Nijni Novgorod, cu răni de înjunghiere.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News