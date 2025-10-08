Un doctor vegetarian a decedat în avion după ce i s-a oferit o masă cu carne

Un pasager în vârstă de 85 de ani a decedat în timpul unui zbor Qatar Airways după ce nu i s-a servit masa vegetariană comandată în prealabil, conform unei plângeri depuse în Statele Unite, relatează Independent.

Asoka Jayaweera, cardiolog din California de Sud, călătorea pe 23 iunie 2023 de la Los Angeles către Colombo, Sri Lanka, cu escală la Doha. La aproximativ două ore și jumătate după decolare, i s-a comunicat că nu mai există porții vegetariene disponibile. Echipa de cabină i-a oferit o masă obișnuită cu carne, sugerându-i să „să o dea la o parte”.

În timp ce încerca să mănânce, bărbatul s-a înecat cu mâncarea. Echipajul a cerut imediat asistență medicală prin MedAire, serviciul american de consultanță medicală în zbor. Documentele judiciare arată că nivelul oxigenului din sânge al pacientului scăzuse la 69%, considerat critic. Avionul survola Wisconsin, însă echipajul a spus că nu poate devia de la rută, aflându-se deasupra Cercului Arctic și urmând să traverseze Oceanul Arctic.

Familia lui Jayaweera acuză Qatar Airways de neglijență și moarte din culpă, solicitând despăgubiri imense

În cele din urmă, avionul a aterizat la Edinburgh, în Regatul Unit, unde pasagerul a fost transportat la spital, dar medicii nu au mai reușit să-l salveze.

Conform raportului medical, decesul a avut loc pe 3 august 2023, fiind cauzat de pneumonie de aspirație, o afecțiune apărută atunci când alimentele sau lichidele pătrund accidental în plămâni.

Plângerea împotriva companiei aeriene a fost depusă inițial pe 31 iulie la o instanță din California, fiind ulterior mutată la tribunalul federal din districtul California Centrală. Familia lui Jayaweera acuză Qatar Airways de neglijență și moarte din culpă, solicitând despăgubiri care depășesc limita prevăzută de Convenția de la Montreal, tratatul internațional ce reglementează responsabilitatea companiilor aeriene în caz de accidente.

Convenția limitează despăgubirile pentru deces sau vătămare la aproximativ 175.000 de dolari. Familia Jayaweera cere în plus daune suplimentare, dobânzi și acoperirea cheltuielilor judiciare, conform Independent.