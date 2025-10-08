€ 5.0963
|
$ 4.3898
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:35 08 Oct 2025

Un doctor vegetarian a decedat în avion după ce i s-a oferit o masă cu carne
Autor: Tiberiu Vasile

mod-avion_27123600 Avion mod avion - Foto: Freepik
 

Un cardiolog vegetarian a murit în timpul unui zbor Qatar Airways, după ce echipajul i-a servit o masă cu carne în loc de porția solicitată.

Un pasager în vârstă de 85 de ani a decedat în timpul unui zbor Qatar Airways după ce nu i s-a servit masa vegetariană comandată în prealabil, conform unei plângeri depuse în Statele Unite, relatează Independent.

Asoka Jayaweera, cardiolog din California de Sud, călătorea pe 23 iunie 2023 de la Los Angeles către Colombo, Sri Lanka, cu escală la Doha. La aproximativ două ore și jumătate după decolare, i s-a comunicat că nu mai există porții vegetariene disponibile. Echipa de cabină i-a oferit o masă obișnuită cu carne, sugerându-i să „să o dea la o parte”.

În timp ce încerca să mănânce, bărbatul s-a înecat cu mâncarea. Echipajul a cerut imediat asistență medicală prin MedAire, serviciul american de consultanță medicală în zbor. Documentele judiciare arată că nivelul oxigenului din sânge al pacientului scăzuse la 69%, considerat critic. Avionul survola Wisconsin, însă echipajul a spus că nu poate devia de la rută, aflându-se deasupra Cercului Arctic și urmând să traverseze Oceanul Arctic.

Familia lui Jayaweera acuză Qatar Airways de neglijență și moarte din culpă, solicitând despăgubiri imense

În cele din urmă, avionul a aterizat la Edinburgh, în Regatul Unit, unde pasagerul a fost transportat la spital, dar medicii nu au mai reușit să-l salveze.

Conform raportului medical, decesul a avut loc pe 3 august 2023, fiind cauzat de pneumonie de aspirație, o afecțiune apărută atunci când alimentele sau lichidele pătrund accidental în plămâni.

Plângerea împotriva companiei aeriene a fost depusă inițial pe 31 iulie la o instanță din California, fiind ulterior mutată la tribunalul federal din districtul California Centrală. Familia lui Jayaweera acuză Qatar Airways de neglijență și moarte din culpă, solicitând despăgubiri care depășesc limita prevăzută de Convenția de la Montreal, tratatul internațional ce reglementează responsabilitatea companiilor aeriene în caz de accidente.

Convenția limitează despăgubirile pentru deces sau vătămare la aproximativ 175.000 de dolari. Familia Jayaweera cere în plus daune suplimentare, dobânzi și acoperirea cheltuielilor judiciare, conform Independent.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

doctor
deces
avion
vegetarian
qatar
california
doha
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
ANM prelungește CODUL ROȘU de ploi. Localitățile vizate
Publicat acum 5 minute
Care e cea mai ieftină sursă de energie din lume. În unele țări costă doar 0,023 euro
Publicat acum 41 minute
Nume surpriză la Romaero: Cine este Aurora-Speranţa Munteanu, noul administrator special
Publicat acum 51 minute
Dan Negru: La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți “Țancă”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Nicolae Grigorescu și artiștii contemporani, sub același acoperiș: Expozițiile „ACASĂ” și „HOME”, deschise de Vila Catena
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close