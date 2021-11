Un cuplu a reușit să aibă 21 de copii în 19 luni, apelând la mame surogat

Kristina și Galip Ozturk au apelat la mai multe mame surogat în ultimele 19 luni și au devenit părinții a 21 de copii.

„Pot să-ți spun un lucru: nu mă plictisesc niciodată”, a declarat Kristina pentru The Sun.

Mezinul familiei are trei luni, iar cel mai mare copil are 19 luni. Celor 21 de copii ai familiei li se adaugă și fiica pe care Kristina o are dintr-o relație anterioară, în vârstă de șase ani.

Un expert a explicat pentru Insider că, atât timp cât familia are resursele necesare pentru a întreține toți copiii, este în regulă. De altfel, cuplul a angajat 16 bone, bucătari personali și menajere.

„Cel mai important este mediul: este sigur, există hrană, sunt îndeplinite toate condițiile de bază, există încredere și comunicare. Atâta vreme cât toate aceste condiții sunt îndeplinite, cât părinții sunt stabili mental și emoțional, atunci numărul membrilor nu contează”, a spus expertul.

Cuplul vrea să aibă 105 copii

În iarna acestui an, Kristina Ozturk (24 de ani) a spus că ea și soțul ei milionar în vârstă de 56 de ani intenționează să aibă până la 105 copii biologici.

Potrivit Daily Mail, Kristina și Galip Ozturk au mărturisit că au optat pentru mame surogat pentru că și-au dorit cât mai mulți copii într-un termen foarte scurt. Cei doi au discutat despre posibilitatea de a avea până la 105 copii.

Inițial, au convenit să aibă câte un copil pe an, dat şi-au dat seama că ar fi fost foarte dificil. Așa că, au decis să apeleze la mame surogat. O femeie care le aduce pe lume un copil primește aproape 10.000 de dolari și fiecare este aleasă cu mare atenție.

