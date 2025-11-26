Un complex rezidenţial de zgârie-nori arde ca o torță în Hong Kong / foto în articol

Un incendiu violent a cuprins mai multe blocuri din complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong.
Patru persoane și-au pierdut viața după ce un incendiu puternic a cuprins mai multe blocuri de locuințe din Hong Kong. Imagini dramatice arată mai multe turnuri înconjurate de fum și flăcări, în timp ce serviciile de urgență luptă să stingă focul, potrivit BBC.com
Incendiul a izbucnit miercuri, la ora 14:51, în Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po din nordul Hong Kong-ului. Complexul rezidențial are aproximativ 2.000 de unități, dispuse în opt blocuri.
Guvernul din Hong Kong a anunțat că șapte persoane au fost transportate spital. Dintre acestea, patru persoane au fost declarate decedate, două se află în stare critică, iar o persoană este în stare stabilă. Printre răniți se numără și pompieri care încercau să stingă flăcările.
Se presupune că incendiul s-a răspândit rapid prin schelele de bambus de pe fațadele clădirilor.
Pompierii au intervenit imediat după primele apeluri, la ora 14:51, iar la 15:34 incendiul a fost clasificat la nivelul 4, cel mai ridicat în sistemul local de alertă.
O porțiune a autostrăzii Tai Po a fost închisă, iar autobuzele au fost deviate.
Autoritățile încă nu au confirmat cauza incendiului, nici dacă există alte victime prinse în clădiri, și nu au estimat cât va dura până la stingerea completă a focului.
