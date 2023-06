Un bărbat și-a înscenat moartea, apoi a venit la funeralii cu elicopterul. Lecția pe care a vrut să o dea familiei sale - Video

Un bărbat din Belgia și-a înscenat moartea și apoi s-a prezentat la propria sa înmormântare cu un elicopter, ca parte a unei cascadorii dramatice, pentru a-și învăța familia o lecție despre menținerea contactului, scrie Daily Mail.



David Baerten, în vârstă de 45 de ani, un creator de conținut pe TikTok, le-a povestit soției și copiilor despre planul său, iar aceștia l-au ajutat să-l îndeplinească.

Mesajul postat de fiica sa





Una dintre fiicele sale l-a ajutat să-i păcălească pe interanuți, scriind pe rețelele de socializare: "Odihnește-te în pace, tati. Nu voi înceta niciodată să mă gândesc la tine.De ce este viața atât de nedreaptă? De ce tu? Aveai să fii bunic și încă aveai toată viața în față. Te iubesc! Te iubim! Nu te vom uita niciodată".



Au organizat o înmormântare weekendul trecut în apropiere de Liege și, în timp ce toți membrii familiei s-au alăturat îndurerați, Baerten, care se numește Ragnar le Fou online, și-a făcut o intrare grandioasă la înmormântare, cu elicopterul și având pentru asta o întreagă echipă de filmare.

Cum își explică bărbatul decizia

Farsa bărbatului care are 162.000 de urmăritori, a primit reacții dure din partea unor urmăritori. Baerten a fost forțat să-și explice acțiunile, relatează The Times. El ar fi spus că a făcut tot spectacolul acesta pentru a vedea cum ar reacționa familia lui extinsă, după ce a pierdut contactul cu ei, vorbind foarte rar unii cu alții.



"Ceea ce văd în familia mea mă doare adesea. Nu sunt niciodată invitat la nimic. Nimeni nu mă vede. Ne-am despărțit cu toții. M-am simțit neapreciat. De aceea am vrut să le dau o lecție de viață și să le arăt că nu ar trebui să aștepți până când cineva va muri pentru a te întâlni cu ei", a spus bărbatul.

Reacția familiei





Videoclipul a fost postat pe internet de un utilizator TikTok, care a participat la înmormântare. În imagini se vede cum mulți dintre cei veniți la înmormântare se grăbesc să-l întâmpine și să-l îmbrățișeze pe Baerten atunci când acesta iese din elicopter și explică de a făcut această farsă.



Baerten a spus că, în timp ce "doar jumătate din familia mea a venit la înmormântare", alte rude l-au contactat de atunci.



"Asta dovedește cui îi pasă cu adevărat de mine. Cei care nu au venit, m-au contactat pentru a ne întâlni. Deci, într-un fel, am câștigat", a spus el.



Unii dintre fanii săi au fost de acord că este o "lecție de viață" valoroasă pentru familia lui și i-au spus să ignore criticile. Mulți au recunoscut că au crezut farsa, dar că au fost ușurați când au aflat că bărbatul este în viață.

