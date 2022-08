Un bărbat și-a dus viitoarea soție la biserică cu TIR-ul. Alaiul de nuntă, în frunte cu autocamionul frumos împodobit, a atras privirile a zeci de oameni / video

Mirel a fost șofer de TIR, pe trafic internațional, timp de 10 ani, astfel că și-a dorit ca în ziua nunții lui să-și plimbe aleasa inimii, pe Florentina, cu camionul. Asta mai ales că acum a decis să rămână pentru o perioadă acasă cu soția și fiica, Teodora.

„Am fost șofer de TIR 10 ani, pe trafic internațional, în toată Europa. Lucrând șofer de TIR, m-am gândit că ar fi ceva deosebit să-mi duc mireasa cu TIR-ul, mai ales că nu am mai văzut așa ceva prin zona noastră. Am mai văzut cu trăsura, cu limuzina, dar cu camionul, nu. Un prieten mi-a dat TIR-ul, l-am împodobit și am plecat în Făgăraș după nași, apoi am plecat la Șoarș după mireasă. Apoi, tot cu TIR-ul ne-am întors la Cincu, la căminul cultural unde a avut loc evenimentul. “, a spus Mirel Sin.

Apropiaţii, dar şi oamenii din localitate, au fost foarte încântaţi. Alaiul de nuntă condus de TIR-ul frumos împodobit a atras privirile a zeci de oameni și prin localitățile prin care a trecut, conform fagarasultau.

Sylvester Stallone divorțează

Jennifer Flavin, în vârstă de 54 de ani, a depus documente, la începutul lunii august, pentru a-și desface căsătoria de 25 de ani cu starul „Rocky”, în vârstă de 76 de ani, în comitatul Palm Beach, Florida, relatează Page Six.

Documentele obținute de publicație afirmă că legătura de căsătorie dintre Sylvester Stallone și Jennifer Flavin este „ruptă iremediabil” și notează că fostul model solicită ca bunurile acumulate în timpul uniunii să fie „distribuite în mod echitabil” între ei. Motivul oficial al divorțului este «nepotrivirea de caracter». Cei doi au cerut jurnaliștilor să le respecte dreptul la intimitate.

Flavin susține, de asemenea, că soțul său s-a „angajat în disiparea, epuizarea și/sau risipa intenționată a bunurilor conjugale”, lucru care, potrivit acesteia, a avut un efect negativ.

Fostul model a cerut să fie „compensată”, dar și revenirea la numele său de fată.

Actorul a intrat în vizorul presei după ce paparazzi au observat că acesta și-ar fi acoperit tatuajul de pe braț cu soția, cu o imagine a lui Butkus, câinele care a apărut alături de el în filmul „Rocky”.

Sylvester Stallone și Jennifer Flavin s-au căsătorit în anul 1997 și au împreună trei fiice.

