Un bărbat din Vâlcea, în stare gravă, după ce peste el a căzut un copac

Operațiunea este pentru salvarea unui bărbat peste care ar fi căzut un copac, conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea.

Victima în stare gravă

Purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru, a declarat că echipele de salvatori ajunse la faţa locului au găsit victima în stare foarte gravă. În sprijinul forţelor de la sol a fost cerut şi un elicopter SMURD.

"La sosirea echipajelor operative, victima era extrasă de sub copac şi se afla în stop cardio-respirator. Imediat s-a trecut la aplicarea manevrelor de resuscitare cardiopulmonară de către paramedicii", a precizat reprezentantul ISU Vâlcea.

În zonă, intervin forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea şi Staţiei de Pompieri Brezoi, cu două autospeciale de intervenţie rapidă. De asemenea, se intervine cu un vehicul de teren (UTV) şi o ambulanţă SMURD, dar şi salvamontiştii de la Brezoi şi Voineasa, notează Agerpres.

Ce să faci când mergi pe munte. Set de recomandări pentru montaniarzi publicat de Salvamont

De menționat este că atunci când mergi pe munte trebuie respectate un set de recomandări pentru a fii în siguranță. Salvamont, în urmă cu ceva timp, a anunțat un set de 50 de reguli, care sunt mereu actuale, de avut în vedere.



"• Alegeți traseele în funcție de experiența si pregătirea dumneavoastră;

• Nu plecați în drumeție dacă sunteți obosit sau nu aveți avizul medicului în caz că suferiți de anumite boli sau sunteți în convalescență;

• Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerariul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii și programul de funcționare al mijloacelor de transport pe cablu.

• Informați-vă la salvamontiști, cabanieri, pădurari, ciobani de stare traseului (poteci, podețe, marcaje), a refugiilor și a punctelor salvamont;

• Informați-vă de prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, evitați deplasarea pe timp nefavorabil;Calculați timpul necesar parcurgerii traseului funcție de pregătirea dumneavoastră;

• Plecați pe munte cu echipament adecvat, atât pentru condițiile meteo, pentru specificul traseului și al activităților . Luați haine de schimb, haine de protecție împotriva vântului și ploii și haine mai groase, pentru cazul in care temperatura scade. Nu uitați ca la munte vremea este deosebit de imprevizibila, iar condițiile meteo se pot schimba radical într-un timp foarte scurt.

Ce să nu uitați să puneți în rucsac

• Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta, ochelari de soare cu protecție UV, crema de protecție UV, spray cu piper și/sau generator de ultrasunete, briceag, trusa de prim-ajutor medical și punga pentru gunoi.

• Nu încărcați rucsacul peste limite rezonabile;

• Evitați să plecați singur la drum, recomandabil, în grup de cel puțin trei persoane din care una să cunoască zona;

• Informați cabanierul/familia/prietenii asupra traseului pe care doriți să îl urmați și înscrieți-vă în Registrul de trafic al turiștilor.

• Alegeți traseele în funcție de pregătirea fizică și psihică a celui mai slab din grup.

• Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile Urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.

• Pasul turistului încercat este regular și rar, mersul grăbit duce la epuizarea prematură a forțelor;

• La pornire mergeți într-un ritm mai lent, ajungând treptat la viteza normală de mers;

• La urcare, călcați pe toată talpa, cu genunchii ușor îndoiți; la coborâre călcați, de asemenea, pe toată talpa, dar cu genunchii mai mult împinși înainte și bustul aplecat;• Lungimea pasului să fie proporțională cu talia și raportată la înclinația pantei;

• Respirația să fie liniștită, adaptată la viteza de deplasare, iar ritmul de mers să fie variabil în funcție de înclinația terenului;

• Pe pantele cu iarba, puțin înclinate ( 25 grade) și pantele foarte înclinate (peste 40 de grade), urcarea se face direct, între aceste înclinații, urcarea se face în serpentine.

• Pe grohotișuri urcarea se face pe bolovanii mari, iar la coborârea numai pe grohotișul mărunt;ordinea de mers va fi în coloană, câte unul.• Cei mai puțin inițiați vor fi încadrați în coloană imediat după conducătorul grupului;după primele 20 de minute de mers se va face o pauză; prima pauza mai mare (20-30 minute) se va face după 2 ore de mers;• În timpul mersului se recomandă să vorbiți cât mai puțin și în nici un caz cu voce tare.

Reguli elementare despre mers, respirație, alimentație

• Când sunteți pe cărări de munte nu uitați să țineți cont de câteva reguli elementare referitoare la regimul de mers, respirație, alimentație.

• Luați cu dumneavoastră o cantitate de lichide puțin mai mare decât necesarul normal, pentru a va putea hidrata corespunzător. Alegeți apa, ceaiurile sau sucurile naturale, evitați băuturile carbogazoase, iar in perioada iernii luați lichide calde (pentru a le păstra temperatura un timp cat mai îndelungat puneți-le într-un termos).

• Nu consumați băuturi alcoolice înainte și în timpul excursiei; acestea slăbesc organismul, diminuează capacitatea de efort și iarna favorizează înghețul

• Este bine să beți apă numai la sfârșitul pauzelor, înainte de a porni din nou la drum;

• Evitați să fumați în timpul excursiei;

• Acordați toată atenția alimentației pe munte, în special iarna: se recomandă substanțele grase și zaharoase, citronadele, băuturile calde și bine îndulcite;• În pauzele mai mari puteți consuma dulciuri (zahăr, glucoza, miere, etc.);

• In cazul apariției dificultăților pe traseu sau înrăutățirii vremii retrageți-vă la cea mai apropiată cabană.

Ce se întâmplă în caz de furtună

• În caz de furtună sau de ploaie cu descărcări electrice părăsiți culmea; nu vă adăpostiți lângă copaci izolați, înalți sau lângă stânci; nu alergați;

• În caz de ceață, ploaie puternică, viscol căutați urgent un adăpost, cei care pleacă în cercetare nu o faceți la o depărtare mai mare de distanța la care se aude glasul omenesc sau se vede lumina lanternei; în nici un caz nu lăsați în urma pe cei obosiți.

• Iarna, pe vreme rea (viscol, ceață, ger), vă veți deplasa în grup compact, dacă zona nu prezintă pericol de avalanșe;

• Evitați strigatele și orice alte zgomote în locurile unde se pot produce avalanșe; la traversarea pantelor prielnice avalanșelor trecerea se face la o distanță de câțiva metri unul de altul și se calcă exact în urma lăsată de capul coloanei, înaintându-se în șir indian;

• Nu trebuie, sub nici un motiv, să rămâneți în urma grupului;

• Nu faceți focul în pădure și pe pășunile alpine. Nu aruncați chibrituri sau țigări aprinse;

• Ocrotiți flora, fauna, peșterile, monumentele naturii, apele;

• Nu poluați natura;• La plecarea dintr-un loc de popas lăsați curat în urma voastră;

• Nu deteriorați amenajările turistice, marcajele si indicatoarele.

• Respectați monumentele naturii și ariile protejate.

• Nu aruncați deșeuri în zona montană.

• Respectați normele de comportare în cabană; la cabană respectați timpul necesar de odihnă;

• In caz de accident reacționați prompt și eficace pentru a proteja și asigura accidentatul. Anunțați Salvamont-ul specificând următoarele: ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul, locul unde se găsesc persoanele accidentate.

• În caz de rătăcire, păstrați unitatea grupului. Rămâneți treji și conștienți. Mișcați-vă pe loc pentru a preveni hipotermia. Nu consumați alcool. Anunțați Salvamont-ul.

• Apelați cu încredere la ghizii montani autorizați și la membrii Salvamont.

• Răspundeți la solicitările cabanierilor, a altor grupuri de turiști sau a echipelor salvamont pentru a da ajutor unor oameni aflați în primejdie.

• Nu uitați să vă informați din timp despre telefoanele utile, salvamontul din zona , Dispeceratul National Salvamont (0SALVAMONT), etc. Priviți periodic ecranul telefonului mobil pentru a urmări prezența sau absența semnalului și țineți minte locul unde ați avut ultima dată semnal. Economisiți acumulatorul telefonului sau puneți în rucsac un acumulator de rezerva.

• Apelați cu încredere echipele salvamont, singurele structuri abilitate legale pentru intervenția în salvarea montană, prin Dispeceratul Național Salvamont - Vodafone, la numărul de telefon 0Salvamont (0725826668), sau prin SNAU 112, specificând următoarele: numele dumneavoastră, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și locul unde se găsesc persoanele accidentate. Încercați să protejați accidentatul până la sosirea echipei de salvatori montani.

• Instalați pe telefon aplicația SALVAMONT-VODAFONE"Moartea pe munte nu este un act eroic, demn de admirație, ci o consecință a unei neglijente"., transmite Salvamont.