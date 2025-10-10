€ 5.0927
Data publicării: 15:54 10 Oct 2025

Un bărbat a păcălit statul că este orb și a primit pensie timp de 20 de ani
Autor: Doinița Manic

barbat orb pensie Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Un bărbat a păcălit statul timp de 20 de ani că este orb și a primit pensie și indemnizație în valoare totală de 150 de mii de euro. În cele din urmă s-a dat de gol singur.

Un italian s-a prefăcut orb timp de 20 de ani, timp în care a primit pensie de la stat, dar în realitate vedea suficient de bine cât să scoată bani de la bancomat și să numere restul la supermarket. Acum, el și soția sa au fost arestați pentru înșelăciune și fals în acte publice.

Garda Financiară din Torre Annunziata a descins vineri dimineață la locuința cuplului din Castellammare di Stabia, după ce anchetatorii au descoperit că bărbatul, declarat „orb total”, a primit ilegal, timp de două decenii, pensie de invaliditate și indemnizație de însoțitor, în valoare totală de aproximativ 150.000 de euro, scrie Corriere della Sera.

Potrivit procurorilor, italianul ducea o viață normală, fără nicio nevoie de ajutor. El se deplasa singur prin locuri aglomerate, folosea bancomatul, verifica restul la cumpărături și se orienta perfect în spații necunoscute — comportamente imposibile pentru o persoană complet oarbă.

Medicii au confirmat faptul că bărbatul nu era orb

Ancheta, coordonată de Parchetul din Torre Annunziata, a început anul trecut și a dus deja la sechestrarea unor bunuri în valoare de 125.000 de euro. În ciuda investigațiilor, soțul și soția au continuat să mintă autoritățile, prezentând documente medicale false pentru a menține statutul de „orb total”.

Adevărul a ieșit la iveală după ce procurorii au analizat înregistrări video în prezența unui medic oftalmolog și a unui expert în medicină legală, care au confirmat că italianul nu era orb, ci doar slab văzător.

Cei doi soți sunt acum cercetați pentru înșelăciune agravată și fals în acte publice, după ce au păcălit statul italian timp de douăzeci de ani.

