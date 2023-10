Ultimul mesaj transmis de o tănără de 24 de ani, răpită de Hamas. "Nu știm dacă a fost ucisă. Au decapitat oameni, e groaznic"

Karin, o tânără de 24 de ani din Israel a reușit să-i trimită un mesaj surorii sale atunci când a fost răpită de gruparea Hamas. "Dacă mi se întâmplă ceva, să ştiţi că vă iubesc", acesta este mesajul femeii. De sâmbătă, familia nu mai știe nimic de ea. Karin se afla cu prietenii ei la festivalul din sudul Israelului, atunci când teroriștii au început să împuște la întâmplare şi să răpească femei.

"Karin Journo este numele surorii mele. Are 24 de ani. A mers la festivalul de muzică din sud, toți prietenii ei au revenit de acolo, ea nu s-a mai întors. Ne-a trimis un mesaj sâmbătă la 8:42, un mesaj de adio. "Dacă mi se întâmplă ceva, să știți că vă iubesc". Apoi ne-a sunat 2 minute, dar tot ce am putut auzi au fost împușcături, țipete și plânsete. Nimeni nu vorbește cu noi. De la Guvern... Abia acum o oră ne-au sunat, în sfârșit, de la Poliție. Nu știm dacă a fost ucisă, nu știm nimic", a declarat sora tinerei pentru Antena 3 CNN.

"A reușit de fapt să fugă, cam o oră, chiar așa, cu piciorul rupt"

Peste 250 de oameni au fost uciși acolo, alții au reușit să fugă, dar Karin nu a putut, pentru că avea piciorul rupt.

"Prietenii ei au fugit să-și salveze viața, dar ea nu a putut fugi, pentru că avea piciorul rupt. Unul dintre prietenii ei ne-a spus că a reușit de fapt să fugă, cam o oră, chiar așa, cu piciorul rupt, dar apoi nu a mai rezistat și s-a oprit.

Vreau doar să aflăm ceva despre ea. Dacă mai trăiește, dacă a fost răpită. Să nu știi absolut nimic e cel mai rău. Stăm aici toată ziua, ne uităm la știri, plângem, ne mai liniștim, apoi iar plângem. (...) Karin are cetățenie franceză. Dacă nu ar avea, autoritățile nici n-ar vorbi cu noi. De când am mers la Ambasadă, am început să atragem atenția, am apărut în presa internațională. Dar în Israel. nimic. Dacă nu am fi mers prin spitale să o căutăm și nu ne-ar fi intervievat un reporter din presa locală de la noi, nimeni n-ar ști povestea ei", a mai spus femeia.

"Au împușcat oameni, au decapitat oameni, e groaznic"

"Ne-au atacat, ne-au luat prin surprindere, la 6 dimineața, într-o zi de sărbătoare, se auzeau bombe peste tot. În sud, în nord, în centru, mii de bombe. Apoi au intrat pe teritoriul nostru. Au intrat în casele oamenilor.

Au împușcat oameni, au decapitat oameni, e groaznic. Au omorât bebeluși, au răpit tineri. Au omorât o femeie însărcinată. Au înjunghiat-o în zona abdominală! Vă rog! Nu contează că sunteți creștini, musulmani sau evrei, vă rog să vă rugați pentru sora mea", a mai spus tânăra, cu lacrimi în ochi.

