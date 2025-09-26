€ 5.0772
Data publicării: 20:06 26 Sep 2025

UE vrea să monitorizeze fiecare călătorie a diplomaților ruși în blocul comunitar
Autor: Andreea Deaconescu

putin oficiali rusi FOTO: Agerpres
 

Comisia Europeană a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de aceştia în interiorul UE.

Ideea vine ca o completare la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei, au declarat surse europene citate vineri de Reuters.

Propunerea a fost formulată de Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE), instituţie din cadrul executivului comunitar condusă de Kaja Kallas, fostă şefă a guvernului eston şi care se află pe o listă a autorităţilor ruse cu persoane date în urmărire, după ce în această funcţie şi în cea de şefă a diplomaţiei UE a susţinut măsuri radicale împotriva Rusiei.

Sistemul de notificare propus le-ar permite statelor membre ale UE să interzică intrarea unor diplomaţi ruşi pe teritoriul lor. Ţările baltice şi Republica Cehă în special au făcut presiuni pentru restricţionarea deplasărilor diplomaţilor ruşi încă de anul trecut.

Statele UE dezbat în prezent conţinutul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei după invazia în Ucraina, pachet ce va include de asemenea interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) ruseşti începând de la 1 ianuarie 2027.

