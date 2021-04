UE acuză oficial Apple pentru practici antitrust ilegale în Europa

Conform The Verge, Comisia a descoperit că Apple a încălcat legile concurenței din Europa cu politicile App Store, după o plângere depusă de Spotify în 2019. Mai exact, CE consideră că Apple are „o poziție dominantă pe piața distribuției de aplicații de streaming audio prin propriul magazin”.

Autoritățile europene se concentrează pe două reguli ale App Store: utilizarea obligatorie a sistemului de plăți în aplicație (din care Apple ia 30% comision) și o regulă care interzice dezvoltatorilor de aplicații să informeze utilizatorii că există alte opțiuni de achiziționare a serviciilor. Comisia consideră că cele 30 de procente cerute de Apple au dus la prețuri mai mari pentru consumatori.

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out.