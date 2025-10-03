Ucraina, atac în adâncul teritoriului rus. Unde a lovit Kievul / video

Ucraina a atacat cu drone uzina chimică Azot din Perm, la peste 1.000 de kilometri est de Moscova, în cursul dimineţii de vineri, potrivit EFE. De partea adversă, Rusia a efectuat un nou masiv cu drone asupra infrastructurii energetice ucrainene, transmite Reuters.



Dronele ucrainene au atacat oraşul Berezniki din regiunea Perm, unde se află una dintre cele mai mari uzine chimice din Rusia, fabrica Azot, potrivit guvernatorului regional, Dmitri Mahonin, citat de The Moscow Times.



"Azot a suferit o scurtă oprire a producţiei; uzina funcţionează acum normal. Nu există ameninţări pentru mediu, iar siguranţa locuitorilor nu este în pericol", a indicat Mahonin pe canalul său de Telegram.



Responsabilul rus a mai spus că a fost avariată şi o clădire rezidenţială, dar fără să se înregistreze victime.



Azot produce în principal nitrat de amoniu, o componentă a explozibililor şi îngrăşământul cu azot, precum şi amoniac tehnic lichid, apă cu amoniac, acid azotic şi alte produse.



Raportul de vineri al Ministerului rus al Apărării privind dronele ucrainene doborâte în Rusia nu menţionează regiunea Perm.



Potrivit ministerului rus, 11 aparate au fost interceptate şi distruse deasupra Mării Negre care scaldă peninsula Crimeea, unde apărarea antiaeriană a doborât o altă dronă ucraineană. Celelalte aparate au fost doborâte deasupra regiunilor ruse de la frontiera cu Ucraina - Voronej, Belgorod şi Kursk.

Tot mai multe atacuri în adâncul teritoriului rus





În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti, provocând o penurie de benzină, ceea ce a dus la o creştere a preţurilor la pompă.



În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone şi rachete asupra mai multor regiuni ucrainene, vizând în primul rând infrastructura energetică, a declarat vineri Ministerul Energiei din Ucraina, citat de Reuters.



Atacul a inclus 381 de drone şi 35 de rachete care au vizat instalaţii din regiunea Harkov (est) şi, de asemenea, din regiunea Poltava (centrul Ucrainei), unde se află principalele instalaţii de producţie de gaze din ţară.



Autorităţile ucrainene nu au oferit alte detalii despre atac sau pagubele provocate, dar principalul furnizor privat de energie DTEK a declarat că şi-a suspendat operaţiunile la mai multe instalaţii de gaze din regiunea Poltava.



Ucraina şi-a intensificat importurile de gaze, de teama unei întreruperi în aprovizionarea internă, şi intenţionează să stocheze 13,2 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze în depozite până la jumătatea lunii octombrie. Aceasta va include aproximativ 4,6 miliarde de metri cubi de gaze importate.

Rusia, atacuri asupra sistemului energetic național





Rusia şi-a amplificat atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei înainte de venirea iernii, a patra de la începerea războiului, provocând deja întreruperi în alimentarea cu electricitate în mai multe regiuni ucrainene.



Un atac cu drone asupra regiunilor de nord - Kiev şi Cernigov - a dus miercuri la întreruperea alimentării cu energie timp de trei ore a centralei nucleare de la Cernobîl, inclusiv a noului acoperământ de izolare construit în 2016 pentru a împiedica scurgerile de radiaţii. Reactorul numărul patru de la Cernobîl a explodat în 1986, în cel mai grav dezastru nuclear civil din lume.