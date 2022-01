Twitter, Meta, Reddit şi Alphabet, chemate la audieri în legătură cu violenţele de la Capitoliu

Comisia vrea să afle cum a fost posibilă "diseminarea extremismului violent" pe platforme înainte de revoltă şi dacă aceste companii au depus eforturi pentru a preveni acest lucru.

Conform Comisiei, Facebook a fost folosit pentru a împrăştia informaţii false şi pentru a promova mişcarea "Stop the Steal", motiv pentru care au cerut documente cu privire la activitatea departamentului de integritate al companiei.

"Meta a dat documente către comisie şi stă la dispoziţie cu orice este nevoie", a declarat un purtător de cuvânt al companiei conform Forbes.

Compania Alphabet, care are în subordine şi motorul de căutare Google, dar şi platforma video Youtube, este anchetată cu privire la lipsa de acţiune în moderarea clipurilor video, precum şi în ceea ce priveşte promovarea şi monetizarea clipurilor pe Youtube, arătând că mai multe clipuri live au fost realizate înainte de revoltă, dar şi în timpul acesteia, de către Donald Trump, Steve Bannon şi alţii.

Biden: ”Atacul asupra democraţiei”, produs pe 6 ianuarie 2021, nu trebuie să se repete

„Pentru prima dată în istoria noastră, un preşedinte nu doar că a pierdut alegerile, ci a încercat să împiedice transferul paşnic al puterii în timp ce o mulţime de oameni violenţi atacau Capitoliul. Dar au eşuat. Democraţia a fost atacată, dar noi, cetăţenii, am rezistat, am prevalat", a declarat Joe Biden, porivit agenţiei Associated Press şi postului CNN.

„Protestatarii nu încercau să susţină voinţa poporului, ci încercau să nege voinţa poporului. Acum, nu se pune problema de a rămâne ancoraţi în trecut. Dar trebuie să ne asigurăm că trecutul nu este îngropat. Acesta este singurul drum înainte, aşa procedează marile naţiuni, nu îngroapă adevărul, ci îl admit", a adăugat președintele Joe Biden.

„În acest moment, trebuie să hotărâm ce naţiune intenţionăm să fim. Vom fi o naţiune care acceptă violenţa politică? Vom fi o naţiune care le va permite oficialilor electorali tendenţioşi să anuleze voinţa exprimată legal de cetăţeni? Vom fi o naţiune care va trăi fără a fi ghidată de lumina adevărului, care va sta în umbra minciunilor? Nu putem permite să fim o astfel de naţiune. Drumul înainte este să recunoaştem adevărul şi să trăim cu el", a insistat preşedintele SUA. VEZI DISCURSUL COMPLET AICI

