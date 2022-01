Biden: ”Atacul asupra democraţiei”, produs pe 6 ianuarie 2021, nu trebuie să se repete

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat, joi, la un an de la protestele violente produse la Capitoliu, că un astfel de „atac asupra democraţiei” nu trebuie să se repete.

„Pentru prima dată în istoria noastră, un preşedinte nu doar că a pierdut alegerile, ci a încercat să împiedice transferul paşnic al puterii în timp ce o mulţime de oameni violenţi atacau Capitoliul. Dar au eşuat. Democraţia a fost atacată, dar noi, cetăţenii, am rezistat, am prevalat", a declarat Joe Biden, porivit agenţiei Associated Press şi postului CNN.

„Protestatarii nu încercau să susţină voinţa poporului, ci încercau să nege voinţa poporului. Acum, nu se pune problema de a rămâne ancoraţi în trecut. Dar trebuie să ne asigurăm că trecutul nu este îngropat. Acesta este singurul drum înainte, aşa procedează marile naţiuni, nu îngroapă adevărul, ci îl admit", a adăugat președintele Joe Biden.

Președintele Biden: Trebuie să hotărâm ce naţiune intenţionăm să fim

„În acest moment, trebuie să hotărâm ce naţiune intenţionăm să fim. Vom fi o naţiune care acceptă violenţa politică? Vom fi o naţiune care le va permite oficialilor electorali tendenţioşi să anuleze voinţa exprimată legal de cetăţeni? Vom fi o naţiune care va trăi fără a fi ghidată de lumina adevărului, care va sta în umbra minciunilor? Nu putem permite să fim o astfel de naţiune. Drumul înainte este să recunoaştem adevărul şi să trăim cu el", a insistat preşedintele SUA.

„Cei care au luat cu asalt Capitoliul, cei care au instigat şi au incitat la violenţe, cei care i-au chemat să facă aceste lucruri au ridicat un cuţit la gâtul Americii, la democraţia americană. Nu au venit aici din patriotism sau pentru susţinerea unor principii. Au venit cu furie. Nu au fost în slujba Americii”, a subliniat preşedintele SUA.

„Adevărul este că un fost preşedinte al Statelor Unite ale Americii a creat şi a răspândit o serie de minciuni despre scrutinul din 2020. A făcut acest lucru deoarece apreciază puterea mai mult decât principiile, deoarece consideră interesele sale mai importante decât ale ţării. De fapt, este un fost preşedinte, un fost preşedinte învins la o diferenţă de peste şapte milioane de voturi. Scrutinul a fost liber şi corect. Pur şi simplu, nu există deloc dovezi că rezultatele scrutinului au fost inexacte”, a mai spus, potrivit Mediafax, președintele Joe Biden.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News