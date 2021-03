Tudor Ciuhodaru, propunere de lege. Permisul suspendat 5 ANI pentru şoferii prinşi băuţi

Tudor Ciuhodaru, europarlamentar şi medic, propune toleranţă zero pentru alcoolul la volan. Acesta susţine că şoferii prinşi băuţi ar trebui să se aleagă cu o suspendare a permisului pentru cinci ani.

"Vreau toleranță zero la alcool în trafic. Cel mai recent caz e doar o nouă dovadă că e nevoie urgent de măsuri concrete. Până când proiectul meu de lege nu e adoptat nimeni nu mai e în siguranță, nici măcar pe trotuar. O şoferiţă de 57 de ani cu alcoolemie de 0,7 g/l alcool pur în aerul expirat a ucis doi copii aflați chiar pe trotuar. Oricât ar fi consumat și oricât ar fi încurcat pedalele trebuie să fiți convinși că scapă cu suspendare (cel mult), că doar conducem mașini în România.

Proiectul meu legislativ prevede patru tipuri de măsuri concrete: dublarea şi chiar triplarea pedepselor cu închisoarea pentru alcoolemie penală sau consum de stupefiante, creşterea duratei de suspendare a permisului la 5-10 ani pentru alcoolemie penală şi la 6 luni-1 an pentru contravenţii,majorarea cu 10 ani a duratei de suspendare a permisului pentru consumul de alcool şi stupefiante atunci când se repetă aceeași faptă într-un interval de 5 ani de la restituirea permisului şi imposibilitatea reducerii sancţiunilor aplicate pentru alcool şi droguri. Până când va fi adoptat, alcoolul la volan va face noi victime" a scris medicul Tudor Ciuhodaru pe Facebook.

Alte ţări, scădere cu 50 la sută a accidentelor rutiere

"Aceste măsuri sunt ușor de pus în practică, nu presupun efort bugetar iar eficiența înăspririi legislaței rutiere e dovedită de scăderea cu 30-50%a numărului de evenimente rutiere soldate cu morți și răniți în țări precum Portugalia, Franța, Anglia, Luxemburg, Olanda. În aceste țări

conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice (0,8 g/l) sau refuzul testării sunt pedepsite cu închisoarea până la doi ani, 4500 de euro amendă, şase puncte de penalizare şi trei ani de suspendare a permisuluiiar recidiva este pedepsită cu până la patru ani de închisoare, 9000 euro amendă, şase puncte de penalizare și pierderea permisului pentru minim trei ani.

Apreciem că adoptarea acestui proiect legislativ va duce la scăderea semnificativă a accidentelor rutiere și va creste siguranța rutieră pe șoselele din România. Motivele acestui demers legislativ sunt clare", a mai scris acesta.

Cifrele tragice ale momentului

"În momentul inițierii acestui proiect constatăm că:

1. Între 3 și 7% dintre accidente au drept cauză consumul de alcool; 30% din șoferii cu vârste cuprinse între 18 si 30 de ani afirmă că au condus cel puțin o dată sub influența băuturilor alcoolice iar în medie, din 25000 de șoferi testați, 60% au dozări toxicologice pozitive pentru alcool din care doar 10 % au sub 0,8 g/l, restul depășesc limita penală și 40% au valori între 0,8 și 2g/l iar 10% între 2 și 3g/l.

2. Unul din trei accidente mortale e direct legat de consumul de alcool și în 85% din cazuri este vorba de băutori ocazionali. Totodată consumul de alcool este responsabil de 40% din decesele survenite ca urmare a accidentelor de circulație și de 25-35% din cazurile de accidente rutiere fără cazuri letale.

3. În fiecare oră cel puțin doi șoferi sunt pozitivi la dozările toxicologice pentru alcool. Datele INML arată că din cei 51000 de șoferitestați la cererea Poliției Rutiere aproape jumătate, mai precis 44%, aveau dozări toxicologice pentru alcool pozitive. În 7 % din cazuri, adică la peste 3500 de șoferi, alcoolemia depăşea 2 grame la mie iar mai bine de jumătate, mai precis 68%, din cele 4203 de expertize pentru calculul retroactiv al alcoolemiei au indicat valori de peste 0,8g%0.

4. Într-un singur an numărul celor depistați sub influența alcoolui a crescut cu 4440. Indolențalegislativului ne pune viața în pericol. Nu cred că vom avea curând autostrăzi dar putem interveni prin măsuri de prevenție acolo unde este posibil. Mă întreb doar ce măsuri ar lua guvernul dacă în fiecare județ ar fi cinci potențiali criminali lăsați în libertate ? Ce desfășurare deforțe ar fi pusă în acțiune? În condițiile în care 3500 de soferi au fost depistați cu alcoolemii de peste 2g la mie de ce astfel de măsuri se lasă așteptate?Sper să susțineți acest demers pentru că până când proiectul meu de lege va fi adoptat nimeni nu mai e în siguranță. Toleranța zero la alcool este o urgență legislativă", a concluzionat Tudor Ciuhodaru.