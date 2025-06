Trump vs. Newsom. Cum a fost făcut de râs guvernatorul democrat din California, după ce a susținut că nu a discutat cu președintele SUA / foto în articol

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a adus dovezi că l-a sunat pe Newsom în timpul revoltelor din Los Angeles, în timp ce guvernatorul Californiei susține că nu a existat „nici măcar un mesaj vocal”, potrivit Fox News.

„Guvernatorul a decis în mod dezgustător să se alăture protestatarilor violenți, în loc să-i protejeze pe californieni”, a declarat Steven Cheung pentru Fox Digital.

Foto: Agerpres

Președintele Trump a răspuns afirmațiilor guvernatorului democrat Gavin Newsom, care susține că președintele nu l-a sunat recent, declarând pentru Fox News că a vorbit cu guvernatorul aproximativ 16 minute sâmbătă.

Trump a spus marți pentru Fox News, în timp ce se deplasa spre Fort Bragg, Carolina de Nord, că Newsom nu a răspuns la primul apel în weekend, dar că a răspuns la al doilea, iar cei doi au vorbit aproximativ 16 minute sâmbătă.

„I-am spus, practic: «Mișcă-te» și oprește revoltele, care erau scăpate de sub control”, a spus Trump. „Mai presus de orice, asta arată ce mincinos e – a spus că nu l-am sunat”, a adăugat președintele SUA.

Trump a oferit o captură de ecran a apelului telefonic, datată 7 iunie, la ora 01:23 a.m.

BREAKING: Trump drops evidence of phone call between him and Gavin Newsom after Gavin claimed, "There was no call. not even a voicemail."



Gavin Newsom is a LIAR pic.twitter.com/6RwgKkSm7s