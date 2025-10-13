€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:27 13 Oct 2025

Trump și pacea din Orientul Mijlociu. Chirieac: Astăzi a fost o zi binecuvântată. De mâine... poate suntem prea optimiști
Autor: Tiberiu Vasile

Trump și sfârșitul războiului Israel-Hamas. Chirieac Cel mai mare efort pentru pace în Orient făcut vreodată - ce șanse are și Ucraina Sursa Foto: Agerpres
 

Donald Trump a reușit să pună capăt conflictului sângeros dintre Israel și Hamas. Analistul Bogdan Chirieac a dezbătut subiectul, făcând și estimări pentru Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, s-a aflat în Egipt, însoțit de mai mulți lideri și oficiali internaționali, după ce a participat la un eveniment istoric în Parlamentul Israelian. Vizita marchează primul pas concret după anunțul președintelui american că „razboiul a luat sfârșit”, punând capăt conflictului sângeros dintre Israel și Hamas care a ținut întreaga regiune în tensiune. În jurul lui, atmosfera este de prudență și optimism, iar liderii prezenți discută deja primele măsuri pentru reconstrucție și stabilizarea zonei.

Reacțiile pe plan internațional au fost imediate: lideri din Uniunea Europeană și Orientul Mijlociu au salutat medierea americană. În paralel, organizațiile umanitare se mobilizează pentru a coordona ajutorul către civilii afectați, iar negocierile pentru un plan de pace pe termen lung urmează să continue în săptămânile următoare. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat pe marginea acestor evoluții din Orientul Mijlociu, eforturile administrației Trump, dar și șansele pentru o pace în Ucraina.

"Este o chestiune uriașă"

“Este cel mai important efort pentru pace în Orientul Mijlociu care s-a făcut vreodată. Este succesul lui Donald Trump, în principal, dar și al Israelului și al țărilor arabe implicate în eliberarea ostaticilor. Este o chestiune uriașă, să știți. Mai departe, că de mâine va fi pace în Orientul Mijlociu, nu știu ce să zic; probabil că suntem prea optimiști. E un proces de durată, pacea în Orientul Mijlociu, dar cel puțin astăzi a fost o zi binecuvântată. Au fost 251 de ostatici luați inițial. Ultimii 20 rămași, care au mai fost eliberați, au ajuns acasă vii. Încă 28 au venit în sacii pentru decedați, din păcate. Sper că ura din sufletul israelienilor și palestinienilor să se stingă treptat.

"Putem să fim mai optimiști, dar și ușor cumpătați"

Nu știu ce să zic. Să-ți vină copilul în sac, copilul care nu ți-a greșit cu nimic - vă dați seama ce durere. Totul s-a întâmplat în acea zi de 7 octombrie. Eu cred că putem să fim mai optimiști, să știți, dar și ușor cumpătați, pentru că mai multe state arabe sunt împotriva războiului. Arabia Saudită s-a pus pe dezvoltare, pe democratizare și reușește niște lucruri incredibile. Qatarul la fel. Emiratele la fel. Mai multe țări puternice din zona Golfului nu mai vor război, moarte, barbarie, dezastru și așa mai departe. Ideea a fost, de altfel, înainte de războiul acesta, ca Arabia Saudită să investească 10 miliarde de dolari în Israel, iar Israelul să dea tehnologie în Arabia Saudită. Între timp, lucrurile s-au blocat. Războiul acesta, care deja durează de atâta amar de vreme, deranjează acum cam toate țările din zonă. Acesta e lucru pozitiv. E un lucru pozitiv că războiul deranjează și că lumea nu mai e pornită pe conflict. Sigur, în spate e Iranul, dar poate vom găsi o soluție și pentru Iran.

"Situația de pe frontul din Ucraina este extrem de discutabilă"

E greu de spus însă dacă vom reuși acest lucru și cu Europa. De ce? Situația de pe frontul din Ucraina este extrem de discutabilă în acest moment. Putin are în spate acum Republica Populară Chineză, care îi ține economia în picioare. Fără Republica Populară Chineză, probabil că ajungeam la o soluție. Poate că președintele Trump va reuși să convingă China să nu-l mai sprijine pe Putin. Pe Putin nu l-a convins pe 15 august, dar poate va reuși să-l convingă pe Xi. Poate îi oprim pe ruși înainte să ajungă la Odesa și la Buceag, la gurile Dunării, până să ajungă vecini cu noi. Ar fi foarte bine”, a explicat Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
fasia gaza
hamas
acord de pace
donald trump
orientul mijlociu
egipt
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, la Casa Albă, săptămâna aceasta
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat, la summit-ul din Egipt. Macron: E imposibil! - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Cel mai bătrân președinte din lume, pe cale să câștige un nou mandat
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Acvaplanarea, cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. Explicaţii la DC Conducem
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Cum se învață în Olanda și cât plătește un român facultatea. ”Am cerut bani de la Guvern”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 40 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 13 ore si 22 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close