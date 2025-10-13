Trump și pacea din Orientul Mijlociu. Chirieac: Astăzi a fost o zi binecuvântată. De mâine... poate suntem prea optimiști

Președintele SUA, Donald Trump, s-a aflat în Egipt, însoțit de mai mulți lideri și oficiali internaționali, după ce a participat la un eveniment istoric în Parlamentul Israelian. Vizita marchează primul pas concret după anunțul președintelui american că „razboiul a luat sfârșit”, punând capăt conflictului sângeros dintre Israel și Hamas care a ținut întreaga regiune în tensiune. În jurul lui, atmosfera este de prudență și optimism, iar liderii prezenți discută deja primele măsuri pentru reconstrucție și stabilizarea zonei.

Reacțiile pe plan internațional au fost imediate: lideri din Uniunea Europeană și Orientul Mijlociu au salutat medierea americană. În paralel, organizațiile umanitare se mobilizează pentru a coordona ajutorul către civilii afectați, iar negocierile pentru un plan de pace pe termen lung urmează să continue în săptămânile următoare. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat pe marginea acestor evoluții din Orientul Mijlociu, eforturile administrației Trump, dar și șansele pentru o pace în Ucraina.

"Este o chestiune uriașă"

“Este cel mai important efort pentru pace în Orientul Mijlociu care s-a făcut vreodată. Este succesul lui Donald Trump, în principal, dar și al Israelului și al țărilor arabe implicate în eliberarea ostaticilor. Este o chestiune uriașă, să știți. Mai departe, că de mâine va fi pace în Orientul Mijlociu, nu știu ce să zic; probabil că suntem prea optimiști. E un proces de durată, pacea în Orientul Mijlociu, dar cel puțin astăzi a fost o zi binecuvântată. Au fost 251 de ostatici luați inițial. Ultimii 20 rămași, care au mai fost eliberați, au ajuns acasă vii. Încă 28 au venit în sacii pentru decedați, din păcate. Sper că ura din sufletul israelienilor și palestinienilor să se stingă treptat.

"Putem să fim mai optimiști, dar și ușor cumpătați"

Nu știu ce să zic. Să-ți vină copilul în sac, copilul care nu ți-a greșit cu nimic - vă dați seama ce durere. Totul s-a întâmplat în acea zi de 7 octombrie. Eu cred că putem să fim mai optimiști, să știți, dar și ușor cumpătați, pentru că mai multe state arabe sunt împotriva războiului. Arabia Saudită s-a pus pe dezvoltare, pe democratizare și reușește niște lucruri incredibile. Qatarul la fel. Emiratele la fel. Mai multe țări puternice din zona Golfului nu mai vor război, moarte, barbarie, dezastru și așa mai departe. Ideea a fost, de altfel, înainte de războiul acesta, ca Arabia Saudită să investească 10 miliarde de dolari în Israel, iar Israelul să dea tehnologie în Arabia Saudită. Între timp, lucrurile s-au blocat. Războiul acesta, care deja durează de atâta amar de vreme, deranjează acum cam toate țările din zonă. Acesta e lucru pozitiv. E un lucru pozitiv că războiul deranjează și că lumea nu mai e pornită pe conflict. Sigur, în spate e Iranul, dar poate vom găsi o soluție și pentru Iran.

"Situația de pe frontul din Ucraina este extrem de discutabilă"

E greu de spus însă dacă vom reuși acest lucru și cu Europa. De ce? Situația de pe frontul din Ucraina este extrem de discutabilă în acest moment. Putin are în spate acum Republica Populară Chineză, care îi ține economia în picioare. Fără Republica Populară Chineză, probabil că ajungeam la o soluție. Poate că președintele Trump va reuși să convingă China să nu-l mai sprijine pe Putin. Pe Putin nu l-a convins pe 15 august, dar poate va reuși să-l convingă pe Xi. Poate îi oprim pe ruși înainte să ajungă la Odesa și la Buceag, la gurile Dunării, până să ajungă vecini cu noi. Ar fi foarte bine”, a explicat Bogdan Chirieac.