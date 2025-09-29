Trump se întâlnește cu Netanyahu. Discuții cruciale privind pacea în Gaza

Luni, președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru discuții de importanță majoră, încercând să-l convingă să susțină un plan de pace pentru Gaza, menit să încheie un război de aproape doi ani care a izolat tot mai mult Israelul pe plan internațional.

Aceasta a fost a patra vizită a lui Netanyahu de la revenirea lui Trump în ianuarie. Liderul israelian de dreapta urmărea să întărească relația crucială cu Washingtonul după ce, săptămâna trecută, mai mulți lideri occidentali au recunoscut oficial statalitatea palestiniană, în ciuda opoziției SUA și Israelului.

Trump, care a criticat aceste recunoașteri, numindu-le un „premiu pentru Hamas”, a încercat să obțină acordul lui Netanyahu asupra unui cadru destinat încheierii războiului.

Întâlnirea a marcat o intensificare a eforturilor diplomatice ale președintelui, care a promis încă din campania prezidențială din 2024 să aducă rapid un final conflictului. Donald Trump a reiterat în mai multe rânduri că un acord este aproape, fără ca acesta să se fi concretizat până acum.

Tancurile israeliene înaintează în Gaza

Săptămâna trecută, SUA au prezentat statelor arabe și musulmane, la Adunarea Generală a ONU, un plan de pace în 21 de puncte, iar luni Trump și-a concentrat eforturile asupra ultimelor puncte neclarificate cu Netanyahu.

Discuțiile de la Casa Albă au coincis cu avansarea tancurilor israeliene în inima orașului Gaza, parte a uneia dintre cele mai ample ofensive ale războiului din această lună. Netanyahu a declarat că obiectivul său este eliminarea completă a Hamas din ultimele sale redute.

Sosit cu limuzina, Netanyahu a fost întâmpinat de Trump la intrarea în Casa Albă cu o strângere de mână, contrastând cu primirea rece de vineri de la Adunarea Generală a ONU, unde zeci de delegați au părăsit sala în semn de protest.

Întrebat despre perspectivele unui acord de pace, Trump a declarat reporterilor: „Sunt foarte încrezător.”

Deși Netanyahu îl consideră pe Trump cel mai apropiat aliat al Israelului, există semne de scepticism în Israel față de propunere și unele rezerve în rândul statelor arabe. Absența Hamas de la negocieri a generat, de asemenea, întrebări.

Planul, conceput de emisarul special american Steve Witkoff și de consilierul pentru Orientul Mijlociu al lui Trump din primul mandat, Jared Kushner, prevede un armistițiu urmat de eliberarea tuturor ostaticilor rămași în 48 de ore și retragerea treptată a trupelor israeliene din Gaza.

De asemenea, documentul propune reluarea dialogului între Israel și palestinieni pentru „coexistență pașnică” și încetarea atacurilor israeliene asupra Qatarului, a declarat un oficial de la Casa Albă sub anonimat. Israelul a stârnit nemulțumirea Qatarului, aliat al SUA, și a atras critici din partea lui Trump pentru un atac aerian asupra liderilor Hamas din Doha, pe 9 septembrie.

Încercările anterioare de armistițiu susținute de SUA au eșuat din cauza lipsei unui acord între Israel și Hamas, iar Netanyahu a reafirmat că va continua lupta până la desființarea completă a organizației.

Presiuni și preocupări regionale

Netanyahu se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea familiilor ostaticilor și, potrivit sondajelor, a unui public israelian obosit de război. În același timp, riscă destabilizarea coaliției guvernamentale dacă miniștrii de extremă-dreapta consideră că a făcut prea multe concesii pentru a încheia un acord de pace.

Doi diplomați străini din Orientul Mijlociu au declarat că planul lui Trump este mai degrabă un set de obiective generale decât un document detaliat. Israelul a solicitat revizuiri la mai multe puncte și negociază modificările cu Casa Albă, în timp ce statele arabe urmăresc și ele ajustările.

Diplomații au precizat că statele arabe susțin, în mare parte, planul și așteaptă să vadă dacă întâlnirea Trump–Netanyahu va genera modificări semnificative.

O sursă familiarizată cu discuțiile a menționat că oficialii israelieni și-au exprimat îngrijorarea privind implicarea propusă a forțelor de securitate palestiniene în Gaza post-conflict, expulzarea oficialilor Hamas și responsabilitatea generală pentru securitate.

Surse din Egipt, care a mediat discuțiile pentru armistițiu, au declarat că sunt preocupate ca Autoritatea Palestiniană să nu fie marginalizată în administrarea Gaza și că Israelul va respecta termenii acordului după eliberarea ostaticilor.

O delegație din Qatar, implicată anterior în negocieri indirecte între Israel și Hamas, a fost așteptată la Casa Albă luni pentru discuții suplimentare privind Gaza, a precizat un oficial american sub anonimat, conform Reuters.