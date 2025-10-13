€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:07 13 Oct 2025 | Data publicării: 08:07 13 Oct 2025

Trump intenționează să-i facă pe plac lui Zelenski. Putin spune că decizia ar reprezenta o „nouă escaladare“
Autor: Ioan-Radu Gava

trump-concluzii-summit_41966400 Foto: Agerpres
 

Donald Trump spune că l-ar pute amenința pe Vladimir Putin că va furniza rachete Tomahawk Ucrainei, dacă nu va pune capăt războiului.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea ameninţa pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va furniza Kievului rachete de croazieră Tomahawk dacă Moscova nu pune capăt invaziei sale, relatează AFP și Agerpres.

Donald Trump ia în considerare în ultimele luni vânzarea de rachete americane cu rază lungă de acţiune Tomahawk către europeni pentru a le livra în Ucraina, după ce întâlnirea sa de la mijlocul lunii august cu Putin în Alaska (Statele Unite) nu a permis să se facă progrese spre încheierea războiului.

"Poate voi vorbi cu el despre asta. Poate îi voi spune: +Uite, dacă acest război nu se termină, le voi trimite Tomahawk+", a declarat Trump jurnaliştilor de la bordul Air Force One când a fost întrebat dacă va aborda problema cu preşedintele rus însuşi.

Liderul de la Casa Albă a făcut cunoscut că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut rachete Tomahawk în timpul conversaţiei telefonice de sâmbătă privind o nouă livrare de arme către Kiev.

"Tomahawk constituie o nouă etapă în agresiune", a adăugat Donald Trump, care călătorea în Israel şi Egipt pentru a promova un acord de pace pe termen lung în Gaza.

"Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred", a adăugat el.

Vladimir Putin a avertizat anterior împotriva furnizării de rachete Tomahawk către Kiev, spunând că acest lucru ar constitui "o nouă escaladare" şi ar afecta relaţiile dintre Washington şi Moscova.

Donald Trump repetă că războiul din Ucraina, pe care s-a angajat să-l rezolve în termen de 24 de ore de la intrarea în funcţie în ianuarie, este cel mai dificil conflict căruia a încercat să-i pună capăt.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
vladimir putin
ucraina
rusia
rachete tomahawk
volodimir zelenski
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Dă viață stilului tău! Ghidul tău pentru a purta adidași sport pentru damă cu încredere
Publicat acum 3 minute
Sorana Cîrstea,  în optimi la Osaka (WTA)
Publicat acum 14 minute
Dragoș Pîslaru critică declarația CSM privind pensiile speciale: „Este gravă și falsă”
Publicat acum 16 minute
Surpriză totală: Cine vine la summitul pentru pace din Egipt? Trump l-a invitat
Publicat acum 26 minute
Imaginile zilei spun totul: Cum arată bucuria păcii în Israel vs. Gaza - foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 20 ore si 29 minute
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat pe 11 Oct 2025
Schimbare majoră la granițele UE, de duminică: Toți călătorii vor fi amprentați și fotografiați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close