Trump îi îndeamnă pe republicani să lucreze de Paște pentru a adopta o lege privind votul: Faceți asta pentru Iisus!
Data publicării: 00:06 24 Mar 2026

Trump îi îndeamnă pe republicani să lucreze de Paște pentru a adopta o lege privind votul: Faceți asta pentru Iisus!
Autor: Elena Aurel

Președintele american Donald Trump. In spatele sau este drapelul american Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a cerut republicanilor să lucreze în vacanța de Paște pentru a adopta un proiect de lege privind identificarea alegătorilor.

Preşedintele american Donald Trump i-a îndemnat luni pe republicanii din Congres să lucreze pe durata viitoarei vacanţe de Paşte, în încercarea de a adopta un proiect de lege privind identificarea alegătorilor, căruia democraţii i se opun vehement, relatează Reuters şi Agerpres. 

Trump a declarat că proiectul de lege privind votul ar trebui inclus în orice acord de finanţare a Departamentului pentru Securitate Internă, care este parţial închis din 13 februarie, după ce democraţii au cerut reforme la aplicarea legilor privind imigraţia.

"Le cer senatorilor republicani să facă acest lucru imediat. Nu trebuie să votaţi rapid. Nu vă faceţi griji pentru Paşte, pentru a merge acasă. De fapt, faceţi asta pentru Isus", a afirmat Trump la o masă rotundă la Memphis, în Tennessee.

Aleşii urmează să ia o pauză de două săptămâni de Paşte, începând de la sfârşitul acestei săptămâni.

Lipsa fondurilor înseamnă că zeci de mii de angajaţi ai Administraţiei pentru Securitatea Transporturilor lucrează fără plată timp de cinci săptămâni, ceea ce i-a determinat pe unii angajaţi ai securităţii aeroportuare să intre în concediu medical sau să demisioneze.

Proiectul de lege prevede ca alegătorii să furnizeze dovada cetăţeniei americane pentru a se înregistra la vot şi un act de identitate cu fotografie pentru a vota.

Proiectul de lege nu are în prezent cele 60 de voturi necesare pentru a depăşi opoziţia democraţilor din Senatul format din 100 de membri, unde republicanii deţin 53 de locuri.

