Trump crede că prietenia sa cu Musk s-a terminat şi îl ameninţă cu "consecinţe serioase"

Într-un interviu acordat telefonic sâmbătă postului NBC News, Trump a refuzat să precizeze la ce consecinţe se referă, dar a adăugat că nu a abordat o eventuală investigaţie împotriva lui Musk.



Întrebat însă dacă prietenia sa cu patronul companiilor Tesla şi SpaceX s-a terminat, preşedintele a răspuns: "Da, asta cred". Întrebat apoi dacă ar dori totuşi să repare relaţia cu Musk, răspunsul lui Trump a fost şi mai scurt: "Nu!".



Relaţiile dintre cei doi se răciseră deja după ce Musk, mare donator al lui Trump în campania electorală, a criticat planul fiscal impulsionat de acesta din urmă şi a renunţat săptămâna trecută la conducerea Departamentului de Eficienţă Guvernamentală (DOGE), instituţie nou creată de preşedintele republican pentru a reduce cheltuielile administraţiei americane.



Noi critici ale lui Musk faţă de acest plan, pe care îl consideră insuficient de auster, au degenerat joi într-un schimb de jigniri între el şi Trump, fiecare postând astfel de mesaje pe propriile reţele de socializare, Musk pe X şi Trump pe Truth Social.



Patronul Tesla a şters apoi unul dintre cele mai dure mesaje postate în momentul culminant al disputei sale cu preşedintele şi în care afirma despre acesta că ar fi implicat în afacerea pedofilului Epstein.



Miliardarul Jeffrey Epstein s-a aflat în centrul unui mare scandal internaţional cu delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore, şi ramificaţii politice. El s-a sinucis în detenţie în anul 2019 şi cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii. Administraţia lui Trump a promis că "va ridica vălul" asupra acestui caz şi a publicat în februarie numeroase documente din dosar, fară însă a-l lămuri.



Vechile legături amicale dintre Epstein şi Trump sunt cunoscute de mult timp, dar preşedintele american a negat mereu că ar fi petrecut la reşedinţa miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalităţi, inclusiv politicieni.



Donald Trump, care locuia aproape de Jeffrey Epstein în Florida şi New York, l-a caracterizat pe acesta la începutul anilor 2000 drept "un tip grozav". "Este foarte distractiv cu el. Spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult cum îmi plac şi mie, iar multe dintre ele sunt foarte tinere", declara Trump atunci pentru New York Magazine.



În 2024, un judecător din New York a dezvăluit numele presupuselor contacte, cunoştinţe, rude, victime şi complici ai lui Jeffrey Epstein, inclusiv Donald Trump şi fostul preşedinte democrat Bill Clinton, fără a menţiona însă vreun comportament ilegal sau reprobabil din partea lor.

