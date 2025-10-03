Trump continuă „războiul împotriva drogurilor”: Patru oameni uciși în largul Venezuelei

Forțele americane au ucis patru persoane într-un atac asupra unei ambarcațiuni aflate în largul coastelor Venezuelei, despre care se spune că ar fi transportat droguri, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, potrivit BBC.

„Lovitura a fost efectuată în apele internaționale, chiar în largul Venezuelei, în timp ce ambarcațiunea transporta cantități substanțiale de narcotice - destinate Americii pentru a ne otrăvi oamenii”, a scris Hegseth într-o postare pe X.

Acesta e cel mai recent atac dintr-o serie de acțiuni efectuate de SUA asupra unor nave aflate în apele internaționale, pe care Washingtonul le consideră implicate în traficul de droguri.

Operațiunile au atras condamnări din partea unor state precum Venezuela și Columbia, în timp ce unii juriști internaționali le-au catalogat drept o încălcare a dreptului internațional.

Hegseth a precizat că atacul a avut loc în zona de responsabilitate a Comandamentului Sudic al SUA, care acoperă cea mai mare parte a Americii de Sud și Caraibelor.

SUA anunță că va continua atacurile

„Informațiile noastre, fără niciun dubiu, au confirmat că această ambarcațiune trafica droguri, că persoanele aflate la bord erau traficanți de droguri și că operau pe o rută cunoscută pentru asta”, a spus Hegseth despre atacul de vineri.

„Aceste lovituri vor continua până când atacurile împotriva poporului american vor înceta!”, a mai spus el.

Trump a confirmat acțiunea

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat și el atacul pe platforma Truth Social, afirmând că ambarcațiunea transporta suficiente droguri „pentru a ucide între 25.000 și 50.000 de oameni”.

Totuși, SUA nu au furnizat probe care să susțină afirmațiile sau informații despre identitatea celor aflați la bord.

Al patrulea atac de acest gen într-o lună

Nu a existat un răspuns imediat din partea Venezuelei, dar președintele Nicolás Maduro a condamnat anterior aceste atacuri și a spus că țara sa se va apăra împotriva „agresiunii” SUA.

Atacul mortal de vineri este al patrulea efectuat de SUA într-o lună.

Trump a spus că 11 persoane au fost ucise într-un atac asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri în sudul Caraibelor, la începutul lunii septembrie. În aceeași lună, două lovituri separate, la câteva zile distanță, au ucis în total șase persoane.

Cum își justifică SUA operațiunile

Presa americană a relatat despre un document confidențial transmis Congresului, joi, potrivit căruia guvernul SUA a stabilit că se află într-un „conflict armat intern” cu cartelurile de droguri.

Aceasta e o decizie importantă, întrucât administrația este obligată prin lege să raporteze Congresului dacă intenționează să folosească forțele armate, ceea ce sugerează că are în plan noi acțiuni militare.

SUA au prezentat atacurile asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri drept autoapărare, în ciuda faptului că mulți juriști le contestă legalitatea.

Încadrarea acestor acțiuni drept un conflict armat activ pare să fie o modalitate prin care Trump justifică utilizarea unor puteri de război mai extinse, de pildă uciderea „combatanților inamici” chiar dacă nu au reprezentat o amenințare directă sau detenția pe termen nedefinit. Acestea sunt puteri similare celor aplicate împotriva al-Qaida după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Trump nu a oferit explicații privind motivele pentru care tratează traficul de droguri și infracțiunile conexe drept un „atac armat” și nici nu a precizat ce carteluri ar fi, în opinia sa, responsabile de atacuri împotriva SUA.

El a desemnat deja mai multe carteluri, inclusiv din Mexic, Ecuador și Venezuela, drept organizații teroriste - fapt care oferă autorităților americane mai multe prerogative în răspunsul lor.