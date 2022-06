Trucurile prin care o femeie a reușit să își reducă considerabil facturile

O mamă cu trei copii din Marea Britanie a recurs la niște trucuri simple pentru a-și reduce facturile lunare la 1.090 lire sterline la 340 lire sterline. Emily Harris, în vârstă de 35 de ani, a vrut să îi ajute pe alții afectați de costurile de viață tot mai mari, împărtășindu-și metodele prin care acum plătește lunar mult mai puțin pe mâncare, electricitate și gaz, scrie Metro.



Femeia a relatat că până să recurgă la aceste trucuri facturile pentru electricitate și gaz obișnuiau să fie 220 de lire (1.300 lei) pe lună. Acest lucru se întâmpla deoarece era „neglijentă” și lăsa televizorul și luminile aprinse atunci când nu avea nevoie de ele, a mărturisit Emily.

„Facturile mele erau uriașe pentru că eram complet ignorantă la cât de multă energie și gaz foloseam, până când am fost nevoită să facă niște schimbări la cheltuielile mele. Din fericire, am început să fiu atentă înainte ca prețurile de trai să crească dramatic,” a spus Harris, potrivit Metro.

La ce trucuri a recurs femeia pentru a-și reduce facturile

În primul rând, Emily Harris și-a schimbat furnizorul de energie și a cerut un contor de energie pentru a monitoriza consumul.

„Am schimbat furnizorul de energie și am cerut un contor de energie pentru a monitoriza cât cheltuim,” a adăugat aceasta.

Acum, familia sa cheltuie trei lire (17 lei) pe zi pe electricitate și cinci lire (29 de lei) în zilele în care spală rufele, adică în jur de 90-100 de lire (518-576 de lei) lunar. Când vine vorba despre banii dați pe mâncare, Harris spune că a început să caute mâncare cu autocolante galbene, adică produsele aflate la reducere, reducându-ți cumpărăturile de alimente de la 560 de lire (3.200 lei) la 240 de lire (1.400 lei).

„Obișnuiam să strâng din nas la secțiunea redusă, dar acum sunt complet captivată,” a spus femeia.

Femeia a explicat că păstrează multe dintre alimentele reduse cumpărate în congelator și le folosește atunci când are nevoie. În plus, acum și planifică mesele în funcție de produsele pe care le are și nu mai cumpără alimente pe care riscă să nu le folosească și să le arunce la gunoi. Pentru a prinde cele mai bune produse aflate la reduceri, femeia obișnuiește să își facă cumpărăturile de dimineață, la unul dintre supermarketurile cunoscute pentru prețuri mici din UK.

În plus, ea a mai spus că a renunțat la contractul de telefon fix, a schimbat operatorul de cablu și are acum o cartelă de telefon mobil în locul unui contract. Femeia cumpără haine second-hand folosind aplicații precum Vinted, pentru a economisi și mai mulți bani. Deși înainte se confrunta cu datorii, acum femeia a ajuns să scape de toate datoriile și speră că sfaturile ei îi vor ajuta și pe alți oameni care încearcă să facă față crizei și scumpirilor.

Cum face față un alt britanic facturilor tot mai mari

Un bărbat din Marea Britanie a ajuns să țină luminile stinse și să nu folosească niciodată căldură sau apă caldă de la robinet pentru a face față costurilor de trai în creștere, scrie Leeds Live.

Tracey Hope, în vârstă de 61 de ani, încearcă să-și evite casa cât mai mult posibil în încercarea de a menține facturile la energie reduse, petrecându-și mare parte din zile plimbându-se prin parcurile locale. Apa caldă și încălzirea sunt, de asemenea, excluse – dacă are nevoie de ea, pornește fierbătorul.

Bărbatul spune că a ajuns să mănânce doar sandvișuri pe măsură ce prețurile la alimente cresc, cumpărând doar cele mai ieftine produse. Acest lucru se întâmplă deoarece gospodăriile ar trebui să plătească în plus cu 700 de lire (4100 de lei) sterline la facturile la energie în anul următor, iar plafonul energetic va fi ridicat în aprilie. Vezi mai mult AICI.

