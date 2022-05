Cum face față un britanic facturilor tot mai mari

Un bărbat din Marea Britanie a ajuns să țină luminile stinse și să nu folosească niciodată căldură sau apă caldă de la robinet pentru a face față costurilor de trai în creștere, scrie Leeds Live.

Tracey Hope, în vârstă de 61 de ani, încearcă să-și evite casa cât mai mult posibil în încercarea de a menține facturile la energie reduse, petrecându-și mare parte din zile plimbându-se prin parcurile locale. Apa caldă și încălzirea sunt, de asemenea, excluse – dacă are nevoie de ea, pornește fierbătorul.

Bărbatul spune că a ajuns să mănânce doar sandvișuri pe măsură ce prețurile la alimente cresc, cumpărând doar cele mai ieftine produse. Acest lucru se întâmplă deoarece gospodăriile ar trebui să plătească în plus cu 700 de lire (4100 de lei) sterline la facturile la energie în anul următor, iar plafonul energetic va fi ridicat în aprilie.

Bărbartul este în căutarea unui loc de muncă, dar spune că nu găsește nimic

Tatăl a doi copii, în vârstă de 20 și 26 de ani, bărbatul a spus: „Încerc să nu stau în casă cât pot de mult. Mă duc acasă la partenera mea sau ies la plimbări și alte lucruri. Tind să nu folosesc luminile, mă plimb prin casă pe întuneric. Nu am încălzire pentru că nu îmi permit și nu am boiler sau altceva. Dacă vreau apă fierbinte, pun fierbătorul. În timpul zilei, am sandvișuri. Cumpăr întotdeauna cea mai ieftină mâncare pe care o pot obține, produse de supermarket și mărci ieftine.”

Tracey Hope primește indemnizația acordată de stat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. El spune că s-a înscris la centrul de joburi din Seacroft și așteaptă să găsească ceva de muncă. Mărturisește că se chinuie să-și găsească de lucru din 2016, când a petrecut șase luni ambalând fructe și legume organice, dar nu a reușit. Înainte de asta, era șomer din 2009. La acea vreme el făcea comenzi pentru o companie de distribuție. Bărbatul din Leeds spune că îi este foarte să găsească un loc muncă, deoarece susține că „agențiile fac publicitate pentru locuri de muncă care nu există”.

