Trei tipuri de afecțiuni pe care le poți combate cu ajutorul feniculului

Feniculul este mai mult decât un simplu ingredient culinar. Acesta aduce beneficii întregului organism, fiind apreciat și pentru rolul său în îngrijirea pielii și în calmarea unor afecțiuni frecvente.

Feniculul este recunoscut pentru capacitatea sa de a ameliora trei probleme des întâlnite. Sprijină digestia, reduce gazele, balonarea și durerile abdominale și stimulează secreția sucurilor gastrice. În bolile respiratorii, efectul său expectorant fluidifică mucusul și eliberează căile respiratorii, iar proprietățile antioxidante calmează inflamațiile gingiilor sau ale ochilor. De asemenea, are acțiune antispastică și antiinflamatoare, fiind util în ameliorarea durerilor menstruale, potrivit 20minutos.es.

Proprietățile feniculului

Feniculul este o specie perenă din familia Apiaceae, cultivată și utilizată în spațiul mediteranean și în Asia pentru valoarea sa nutritivă și pentru proprietățile medicinale. Bulbul, frunzele și semințele sunt folosite atât în gastronomie, cât și în fitoterapie, datorită unei game variate de compuși bioactivi.

Bulbul de fenicul este o sursă valoroasă de fibre alimentare, vitamina C, potasiu, calciu și mangan și are o densitate calorică scăzută. Semințele conțin uleiuri esențiale bogate în anetol, estragol și fenchonă, substanțe responsabile pentru aroma caracteristică și pentru o parte dintre efectele sale farmacologice.

Planta este, de asemenea, o sursă de flavonoide și acizi fenolici cu potențial antioxidant, capabili să reducă impactul radicalilor liberi asupra celulelor.

Numeroase studii au documentat rolul feniculului în susținerea funcțiilor digestive. Preparatele pe bază de semințe sau extracte au acțiune carminativă și antispastică și contribuie la diminuarea flatulenței și a disconfortului abdominal. În pediatrie, infuziile de fenicul sunt utilizate tradițional pentru reducerea colicilor la sugari, iar cercetările recente confirmă un efect moderat în acest sens.

Date preliminare sugerează că fitoestrogenii prezenți în fenicul ar putea sprijini echilibrul hormonal feminin, în special în perioada de menopauză, reducând severitatea bufeurilor și a uscăciunii vaginale. Totodată, există interes pentru evaluarea rolului său în reglarea apetitului și în susținerea metabolismului lipidic, deși dovezile clinice sunt încă limitate.

Dincolo de aplicațiile terapeutice, feniculul este un ingredient versatil. Bulbul poate fi consumat crud, gătit la abur, copt sau adăugat în supe și preparate cu pește, iar frunzele aromatizează salatele și sosurile. Semințele sunt folosite în panificație, în amestecuri de condimente și în infuzii digestive.

Feniculul reprezintă o resursă valoroasă atât pentru alimentație, cât și pentru fitoterapie, datorită conținutului său în nutrienți, antioxidanți și uleiuri esențiale. Consumul moderat, integrat într-o dietă variată, poate sprijini sănătatea digestivă și poate aduce beneficii suplimentare care merită investigate prin studii suplimentare.

