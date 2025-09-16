Data publicării:

Trei tipuri de afecțiuni pe care le poți combate cu ajutorul feniculului

Autor: Ema Apostu | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @sabinoparente
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @sabinoparente

Feniculul este mai mult decât un simplu ingredient culinar. Acesta aduce beneficii întregului organism, fiind apreciat și pentru rolul său în îngrijirea pielii și în calmarea unor afecțiuni frecvente.

Feniculul este recunoscut pentru capacitatea sa de a ameliora trei probleme des întâlnite. Sprijină digestia, reduce gazele, balonarea și durerile abdominale și stimulează secreția sucurilor gastrice. În bolile respiratorii, efectul său expectorant fluidifică mucusul și eliberează căile respiratorii, iar proprietățile antioxidante calmează inflamațiile gingiilor sau ale ochilor. De asemenea, are acțiune antispastică și antiinflamatoare, fiind util în ameliorarea durerilor menstruale, potrivit 20minutos.es

1. Sursa foto... (fenicul-fennel_68206400.jpg)

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @sabinoparente

Proprietățile feniculului

Feniculul este o specie perenă din familia Apiaceae, cultivată și utilizată în spațiul mediteranean și în Asia pentru valoarea sa nutritivă și pentru proprietățile medicinale. Bulbul, frunzele și semințele sunt folosite atât în gastronomie, cât și în fitoterapie, datorită unei game variate de compuși bioactivi.

Bulbul de fenicul este o sursă valoroasă de fibre alimentare, vitamina C, potasiu, calciu și mangan și are o densitate calorică scăzută. Semințele conțin uleiuri esențiale bogate în anetol, estragol și fenchonă, substanțe responsabile pentru aroma caracteristică și pentru o parte dintre efectele sale farmacologice.

Planta este, de asemenea, o sursă de flavonoide și acizi fenolici cu potențial antioxidant, capabili să reducă impactul radicalilor liberi asupra celulelor.

Numeroase studii au documentat rolul feniculului în susținerea funcțiilor digestive. Preparatele pe bază de semințe sau extracte au acțiune carminativă și antispastică și contribuie la diminuarea flatulenței și a disconfortului abdominal. În pediatrie, infuziile de fenicul sunt utilizate tradițional pentru reducerea colicilor la sugari, iar cercetările recente confirmă un efect moderat în acest sens.

Date preliminare sugerează că fitoestrogenii prezenți în fenicul ar putea sprijini echilibrul hormonal feminin, în special în perioada de menopauză, reducând severitatea bufeurilor și a uscăciunii vaginale. Totodată, există interes pentru evaluarea rolului său în reglarea apetitului și în susținerea metabolismului lipidic, deși dovezile clinice sunt încă limitate.

Dincolo de aplicațiile terapeutice, feniculul este un ingredient versatil. Bulbul poate fi consumat crud, gătit la abur, copt sau adăugat în supe și preparate cu pește, iar frunzele aromatizează salatele și sosurile. Semințele sunt folosite în panificație, în amestecuri de condimente și în infuzii digestive.

Feniculul reprezintă o resursă valoroasă atât pentru alimentație, cât și pentru fitoterapie, datorită conținutului său în nutrienți, antioxidanți și uleiuri esențiale. Consumul moderat, integrat într-o dietă variată, poate sprijini sănătatea digestivă și poate aduce beneficii suplimentare care merită investigate prin studii suplimentare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ford face concedieri. De ce? Cererea pentru automobile electrice rămâne sub estimări
16 sep 2025, 14:31
Klaus Iohannis ar urma să fie executat silit. ANAF i-a transmis să predea imobilul care nu îi aparține
16 sep 2025, 14:31
Polonia va prelungi pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus
16 sep 2025, 14:32
O reprezentantă de vârf din AfD a fost primită la Casa Albă de administrația Trump
16 sep 2025, 14:13
Avertismentul unei mame pentru părinții care au copii la grădiniță. Semnele la care trebuie să fie atenți
16 sep 2025, 14:41
Trei tipuri de afecțiuni pe care le poți combate cu ajutorul feniculului
16 sep 2025, 14:35
ParintiSiPitici.ro
Creierul copiilor de la 7 până la 10 ani. Psiholog: „Rușinea joacă un rol central!” De ce apar schimbări bruște de dispoziție, conflicte și nevoia de independență
15 sep 2025, 23:39
Israelul confirmă lansarea ofensivei terestre asupra orașului Gaza
16 sep 2025, 13:39
Mai mulți turiști au împins o barcă plină cu migranți, în timp ce încerca să acosteze pe o plajă din Grecia
16 sep 2025, 13:49
Luxemburgul va recunoaşte statul Palestina, anunţă şeful diplomaţiei luxemburgheze
16 sep 2025, 13:15
Mihai Fifor, critici dure la adresa lui Fritz: Așa cum a venit, tot așa va și pleca - fără să fi înțeles nimic
16 sep 2025, 13:20
Daniel David: Testările în clasele a II-a, a IV-a, a VI-a vor fi schimbate 
16 sep 2025, 12:26
Ce nu știai despre ouă: Opt motive să le consumi zilnic
16 sep 2025, 12:33
Marco Rubio: Ar trebui să revocăm vizele străinilor care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk
16 sep 2025, 12:14
Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil politic în Rusia. Anunțul procurorului general
16 sep 2025, 12:15
Mintea copilului la început de școală | Tulburări de învățare. Dr. Georgescu, la Părinți Prezenți / VIDEO
16 sep 2025, 11:48
Politica înseamnă responsabilitate. Ambasadorul George Maior despre afirmația lui Winston Churchill (VIDEO) 
16 sep 2025, 11:44
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
16 sep 2025, 11:43
Marius Budăi sună alarma: „Ridicarea plafonului la alimente va sărăci românii și va îmbogăți marile magazine!”
16 sep 2025, 11:34
Procurorul general, anunț după ce Georgescu a fost trimis în judecată. Cum și-a băgat Rusia coada în alegeri
16 sep 2025, 11:26
UE amână al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
16 sep 2025, 11:10
Cum ar trebui să bei cafeaua dimineața. Greșeala pe care o fac mulți oameni
16 sep 2025, 12:40
Dan Negru aplaudă ziua liberă pentru elevi de Sfântul Iosif: „Excelentă inițiativa Inspectoratului Școlar Timiș”
16 sep 2025, 11:18
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Horațiu Potra, coinculpat / Update: Comunicatul PICCJ
16 sep 2025, 10:56
Poate Charlie Kirk să fie considerat cu adevărat un „martir”? Un istoric al creștinismului explică
16 sep 2025, 10:52
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
16 sep 2025, 14:08
Se pot relansa negocierile de pace privind Ucraina? Trump intenţionează să se vadă din nou cu Zelenski, anunță Rubio
16 sep 2025, 10:17
Rusia efectuează lansări de rachete de croazieră deasupra Mării Barents în cadrul exercițiilor „Zapad”
16 sep 2025, 10:35
Karol Nawrocki: Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război. Doar Donald Trump poate pune presiune pe Putin
16 sep 2025, 10:00
Profesorii și voluntarii din diaspora: esențiali pentru limba română, dar invizibili pentru publicul larg
20 aug 2025, 09:44
Păstrarea identității românești în diaspora: percepții și provocări
18 iul 2025, 09:35
Veste bună pentru planetă: Stratul de ozon ar putea reveni la nivelul din anii ’80 până în 2050
16 sep 2025, 09:38
Viza de student pentru SUA, explicată pas cu pas. Julia Boca: Ce se întâmplă după ce termini facultatea
16 sep 2025, 11:11
Trump dă în judecată ziarul The New York Times pentru defăimare și calomnie
16 sep 2025, 09:52
BANCUL ZILEI: Infidelitatea...
16 sep 2025, 08:53
Tarifele americane împotriva petrolului rusesc, condiționate de sprijinul UE. Ce propune Trump
16 sep 2025, 09:07
Diferența dintre bursă și ajutorul financiar la facultățile din Statele Unite. Julia Boca explică ce trebuie să știe studenții români
16 sep 2025, 10:22
Copiii ucraineni, duși cu forța în Rusia - Peste 210 tabere de reeducare și instruire militară au fost descoperite
16 sep 2025, 08:25
România se întoarce la vremea Moromeților. Economie de 300 de lei, dar costuri uriașe pentru viitorul copiilor
16 sep 2025, 11:23
Donald Trump a semnat decretul de desfășurare a Gărzii Naționale în Memphis
16 sep 2025, 08:09
Prețurile la apartamente au bubuit în Sectorul 6 condus de Ciprian Ciucu. Dar iată pe ce dau banii, de fapt, oamenii! Ați sta aici?! video
16 sep 2025, 08:39
Ce le-a mărturisit prietenilor săi individul care l-a împușcat pe Charlie Kirk, înainte să se predea
15 sep 2025, 23:46
SUA au lovit din nou o navă din Venezuela. Trump: trei persoane au fost ucise
15 sep 2025, 23:50
Eurovisionul, în fierbere, după ce Israelul a anunțat că-și menține prezența
15 sep 2025, 23:55
Prințul Harry nu s-a putut abține nici de această dată. Comentariul criptat despre Regele Charles
15 sep 2025, 23:23
Polițiștii au mult timp liber
15 sep 2025, 23:22
O româncă, gonită din Veneția după ce a înotat în Canalul Grande
15 sep 2025, 22:42
Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți
15 sep 2025, 22:01
Drona rusească a survolat 50 de minute România. Chirieac: În Polonia, au primit un răspuns. La noi, li s-a spus că pot trece liber
16 sep 2025, 00:39
Generalul Cristian Barbu: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN"
15 sep 2025, 21:41
Kremlinul pretinde că e pregătit să soluționeze criza ucraineană
15 sep 2025, 20:57
Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, reținut pentru evaziune fiscală de 12 milioane lei - FOTO
15 sep 2025, 20:03
Cele mai noi știri
acum 24 de minute
Cât câștigă șefii de la Otopeni, unul dintre cele mai hulite aeroporturi din România. Sinteza declarațiilor de avere
acum 26 de minute
Avertismentul unei mame pentru părinții care au copii la grădiniță. Semnele la care trebuie să fie atenți
acum 32 de minute
Trei tipuri de afecțiuni pe care le poți combate cu ajutorul feniculului
acum 35 de minute
Polonia va prelungi pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus
acum 36 de minute
Ford face concedieri. De ce? Cererea pentru automobile electrice rămâne sub estimări
acum 36 de minute
Klaus Iohannis ar urma să fie executat silit. ANAF i-a transmis să predea imobilul care nu îi aparține
acum 53 de minute
O reprezentantă de vârf din AfD a fost primită la Casa Albă de administrația Trump
acum 59 de minute
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
Cele mai citite știri
pe 15 Septembrie 2025
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 15 Septembrie 2025
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 15 Septembrie 2025
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
acum 3 ore 24 minute
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
pe 15 Septembrie 2025
Copil mort la ani după ce s-a vindecat de rujeolă: SSPE, o urmare a bolii, l-a ucis rapid. Medicul pediatru Mihai Craiu: Chiar nu învățăm nimic
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel