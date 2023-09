Trauma suferită de o româncă în Rusia. „Credeam că o să mor, am pierdut foarte mult sânge”

Maria, o tânără româncă, și-a amintit concediul petrecut la Soci, în Rusia, alături de prietenul ei, dar și spaima trasă acolo. Tânăra spune că nu ar mai vizita Rusia, cel puțin până atunci când armata rusă nu se va retrage din Ucraina, iar vinovații nu vor plăti pentru cele întâmplate.

Originară din Chișinău, Maria a mai trăit în România, la București și Cluj, dar și în Moscova. Tânăra se simte în egală măsură româncă și rusoaică, mai ales că mama ei este româncă, iar tatăl rus, dar spune că nimeni în familia ei nu este de acord cu politica dusă de Putin și cu invadarea Ucrainei.

„Eu sunt româncă și sunt mândră de asta. Nu moldoveancă, nu nu știu ce, sunt româncă! Dar sunt și rusoaică, iar până acum doi ani eram la fel de mândră și de asta. Azi nu mai sunt. Ce face domnul Putin e o pată de rușine pe obrazul nostru. Ar fi trebuit să găsim resurse să-l oprim pe domnul Putin, dar cei care i se opun ajung să aibă mari probleme. Dacă vreți, e ca pe vremea lui Ceaușescu, când cine i se opunea în România avea de-a face cu Securitatea, din cauza lui Putin am ajuns să fim urâți de o lume întreagă, dar lui și celor din jurul său nu le pasă cât rău fac țării și oamenilor”, spune ea.

Tânăra și-a amintit ce a pățit în apropiere de Soci, pe litoralul rusesc, în vara anului 2018. Atunci, spune ea, a scăpat ca prin urechile acului dintr-un accident.

„Am fost loviți din lateral de un camion, mi-a prins cumva si piciorul și am pierdut foarte mult sânge. Țin minte că prietenul meu mă ținea în brațe și plângea ca un copil, credea că voi muri. Și eu am crezut că o să mor. Era doar sânge peste tot, sângele meu, ambulanța parcă nu mai venea și simțeam că mă lasă puterile și că mi se face frig. Deși eram terminată, cumva îmi aminteam că citisem că asta simt unii înaintea morții, totul se întunecă și li se face frig. Credeam că o să mor, nu credeam că voi mai prinde a doua zi. Din fericire, m-am înșelat, altfel nu aș putea să-mi amintesc asta”, adaugă ea.

Spune că Soci, renumita stațiune rusească de pe malul mării este superbă și că și-ar dori să revină cândva acolo. Însă, adaugă ea, nu prea curând.

„Până când nu va fi pace și până când cei care au decis să pornim un război împotriva fraților noștri ucraineni nu vor plăti, nu am ce să mai caut în Rusia. Iubesc Rusia așa cum iubesc și România, dar unu și cu unu fac doi. Cei care conduc Rusia nu mă reprezintă, ei sunt adevărații dușmani ai oricărui rus, nu ucrainenii, americanii sau francezii. Până la urmă, încet, rușii vor înțelege asta și îl vor înlătura. Tragedia e că până atunci vor muri oameni nevinovați, va curge sânge, iar ruși și ucraineni vor muri doar pentru ambițiile domnului Putin. Trist”, a încheiat tânăra, conform Adevărul.

