Topul celor mai bune restaurante din lume

Sunt selectate restaurante de oriunde din lume, care impresionează criticii culinari și care validează cele mai exigente standarde, întrecând chiar așteptările cu privire la excelență în domeniul preparării mâncării. De altfel, dincolo de gastronomie în sine, este vorba despre experiența completă a savurării unor preparate și băuturi într-un cadru deosebit.

Cea mai recentă astfel de ierarhie, conform Mediafax, prezintă un restaurant din Copenhaga drept numărul 1 la nivel mondial. Este vorba despre restaurantul Geranium din capitala statului Danemarca. Foarte interesant este că Geranium este un restaurant cu meniu fără carne, legat de trendul actual de înlocuire a produselor de origine animală cu alternative vegetale. Deschis doar 4 zile pe săptămână, acest restaurant este situat într-o locație inedită - la etajul opt al stadionului naţional de fotbal al Danemarcei.

Pe locul 2 în acest top se regăsește restaurantul Central din Lima, Peru, care este considerat de altfel şi cel mai bun restaurant din America de Sud. Podiumul acestui clasament al celor mai bune restaurante din lume este completat de restaurantul Disfrutar din Barcelona, Spania. Așadar, în top 3 regăsim două restaurante din Europa și unul din America de Sud.

Ce țări sunt cel mai bine reprezentate în top?

Revenind la topul ce selectează cele mai bune 50 de restaurante din întreaga lume, este interesat de urmărit care sunt țările cu cea mai notabilă prezență în această ierarhie. Statele unde se pot găsi cele mai multe restaurante de top se pare că ar fi Franţa, Italia, Danemarca, Germania, Belgia, Marea Britanie, Peru, Argentina, Brazilia, Mexic, SUA şi Japonia. Iată așadar, merită subliniată din nou prezența consistentă a Europei într-un astfel de clasament.

În Asia, cel mai bun restaurant a fost desemnat Den din Tokyo, Japonia, iar cel mai bun restaurant din America de Nord este Pujol din Mexico City. Singurul restaurant de pe continentul african prezent în top 50 este Fyn, un restaurant situat în Cape Town, Africa de Sud. Acesta ocupă locul 37 în clasamentul celor mai bune restaurante la nivel internațional.

Emisiunile TV dedicate domeniului culinar s-au bucurat de mare succes în ultimii ani

De mai mulți ani, publicul din multe țări, inclusiv din România, a interacționat cu domeniul culinar inclusiv prin show-uri de televiziune care au stârnit mult interes în rândul celor pasionați de arta gastronomică.

MasterChef, Chefi la cuțite, Politică și delicatețuri, Arena Bucătarilor sau Mama mea gătește mai bine sunt show-urile TV cele mai urmărite în România, iar pe plan mondial Hell's Kitchen (Iadul bucătarilor) l-a ajutat pe Gordon Ramsay să devină o adevărată legendă în domeniul culinar.

Lansată în mai 2005, emisiunea Hell's Kitchen a cucerit milioane de fani ai genului pe întreaga planetă, bătând record după record în domeniul audiențelor TV. Lanțul de restaurante Gordon Ramsay Restaurants, lansat în 1997 de Gordon Ramsay (55 de ani), amfitrionul show-ului, a primit nu mai puțin de 16 stele Michelin de-a lungul timpului, iar popularitatea incredibilă a show-ului Hell's Kitchen i-a determinat pe cei de la NetEnt (provider suedez de conținut pentru casino) să lanseze în 2021 slotul online Gordon Ramsay: Hell’s Kitchen.

Creat în jurul personalității volatile a celebrului chef, Gordon Ramsay și beneficiind de o grafică video excepțională, Hell’s Kitchen a devenit rapid unul din cele mai populare jocuri ca la aparate online, fiind disponibil și la o parte din cazinourile online licențiate în România, cu mize reale sau virtuale.

Program Best of the Best pentru restaurantele câștigătoare ale Top 50

Realizat în fiecare an, topul celor mai bune restaurante are un mecanism interesant: un restaurant poate obține marele premiu o singură dată, apoi este înscris într-un program separat denumit Best of the Best. Cei care își propun să aibă experiențe în astfel de locații cu adevărat exclusiviste în domeniul culinar pot alege de exemplu restaurantul Noma din Copenhaga, restaurantul Eleven Madison Park din New York, restaurantul The Fat Duck din apropiere de Londra, restaurantul Osteria Francescana din Modena sau restaurantul Mirazur din Menton, Franţa.

