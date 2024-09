Ținerea câinilor în lanț, interzisă și în România! „Atâta tristețe și viață de chin nu am văzut în 20 ani de salvare!”

„Vă aducem în atenție, cu o deosebită preocupare, aspecte urgente legate de bunăstarea și siguranța oamenilor și animalelor. Facem apel la dumneavoastră să salvați viețile pe care le putem salva și pe care, cu o probabilitate covârșitoare, le vom pierde în zilele următoare, din cauza calamităților naturale prognozate - vă rugăm urmăriți video atașat.

Recent, am fost martorii unor tragedii cu puternic impact emoțional, care ar fi putut fi evitate și pe care avem datoria să le prevenim, cu atât mai mult în contextul în care deținem informații clare că se vor repeta în foarte scurt timp. Este momentul să abordăm un subiect crucial din domeniul protecției animalelor, un subiect care definește România și care impactează profund atât oamenii cât și animalele, precum și imaginea României la nivel mondial.

Organizaţiile pentru protecția animalelor vă solicită interzicerea deținerii animalelor în lanț și lansarea unui apel național de urgență, prin intermediul radio, tv și autorități locale, prin care să îndemnați oamenii să elibereze animalele din lanțuri, în contextul anunţării de noi fenomene meteo extreme, anunțate cu certitudine începând de astăzi. Ne referim aici atât la animalele de companie/pază cât și la cele de fermă ținute în grajduri, hale sau aer liber.

„Lanțul ne-a mutilat viețile. Atâta tristețe și viață de chin nu am văzut în 20 ani de salvare”, spune Corina Grigore, Președinta Asociației Help Lăbuș, care a condus operațiunile de salvare alături de asociația Sava’s Safe Heaven și ajutorare ale animalelor rămase victime în urma inundațiilor de săptămâna trecută și care sunt încă captive în lanțuri.

Animalele nu ne pot și nu se pot salva dacă sunt legate, iar o viață în lanț contravine în mod explicit bunăstării animalelor, dreptului lor la un comportament natural, nevoilor lor naturale și dă naștere comportamentelor deviante, în timp ce determină cea mai scăzută calitate a vieții pentru animal, nerespectându-se dreptul a fi tratat o ființă care simte și trebuie respectată și îngrijită.

Pe lângă riscurile imediate pentru viața și siguranța animalelor, există și o dimensiune morală și etică profundă. Atât animalele de companie, cât și cele de fermă sunt ființe conștiente, altruiste și morale. Animalele non-umane manifestă la fel ca noi emoții precum frică, fericire, mânie, tristețe, dispreț, surpriză, dragoste, gelozie, rușine, simpatie, vină, mândrie, admirație, invidie, indignare. Știința a demonstrat deja toate aceste calități ale animalelor, iar în 2012 a fost semnată Declarația Conștiinței de la Cambridge care marchează cristalizarea consensului științific global că oamenii nu sunt singurele ființe conștiente și că alte animale non-umane posedă substraturi neurologice suficient de complexe pentru a susține conștiința. Vă atașăm studii și rapoarte pe care vă rugăm să le parcurgeți.

Legarea animalelor le afectează nu doar bunăstarea fizică, ci și sănătatea mentală. Având în vedere că societatea noastră evoluează către o mai mare responsabilitate în ceea ce privește îngrijirea animalelor, este timpul să renunțăm la metodele învechite și dăunătoare, cum ar fi utilizarea lanțurilor. Lanțul este interzis de mulți ani în țări precum Austria, Germania, Olanda, UK sau Suedia, din aceste considerente.

Situația din teren este tragică: sute sau mii de animale au murit înecate, în imposibilitatea de a se salva singure, după o viață chinuită în care deși au păzit cu loialitate curțile, nu numai că nu li s-au respectat drepturile legale și nevoile, dar au fost condamnate la o moarte sigură și crudă, de care s-ar fi putut salva singure. Sunt aceleași animale care ne pot salva din calamități, dacă le dăm ocazia. Mai mult, în libertate ei pot preveni și apăra stăpânii în legătură cu mai multe tipuri de pericole, cum a fost și cazul baiatului surd a cărui viață a fost salvată pentru că a fost alertat de câinele său care era liber, animale sălbatice sau spargeri.

Nu există moment mai bun decât astăzi pentru a lua decizia de a interzice legarea animalelor. Schimbările climatice nu mai pot fi combătute și ce este mai rău abia urmează. Trebuie să discutăm despre adaptarea la schimbările climatice iar asta include și ce facem cu animalele.

Dintre animalele de companie, câinele, cel mai bun prieten al omului, este condamnat la o viață în lanț într-o proporție covârșitoare, pe tot teritoriul țării. Deși legea în vigoare prevede o lungime a lanțului de minimum doi metri, majoritatea câinilor sunt legați cu lanțuri scurte, la punct fix, și nu sunt eliberați niciodată pe întreaga perioadă a vieții lor. Impactul asupra vieții lor și asupra iubitorilor de animale este devastator, provocând traume inclusiv copiilor, prin violența condițiilor la care sunt expuși, iar expunerea copiilor la suferința animală este o încălcare directă a drepturilor lor, așa cum arată, anul trecut, Națiunile Unite.

Câinele este deținut cel mai adesea pentru protecție în mediul rural, însă este necesar ca drepturile și nevoile sale să fie respectate. Deținerea câinilor trebuie responsabilizată urgent, conform legilor aflate deja în vigoare, în caz contrar, aceștia nu pot fi deținuți.



Cele mai întâlnite motive sunt gardurile defecte, pericolul de ataca păsările de curte și frica de proprii câini, toate fiind ușor și firesc rezolvabile, respectând astfel mai multe aspecte ale legislației în vigoare. Printr-o perioadă de tranziție prevăzută de noua lege de maxim 28 de zile și prin aplicarea controalelor și sancțiunilor prin intermediul organizațiilor, respectiv autorităților competente, implementăm cele mai eficiente soluții și închidem acest capitol sumbru.

Este paradoxală deţinerea de câini pentru apărare care, în fapt, fiind legaţi, să nu te poată apăra şi nici să se poată apăra ei înșiși, în timp ce comportamentul li se modifică în mod natural, fiind privați de nevoile directe ale speciei din care fac parte.

De aceea, vă rugăm să acționați cu celeritate și să lansați de urgență un apel dedicat salvării animalelor, prin intermediul autorităților locale și mass-media, în timp util, pentru viiturile care vor urma în aceste zile, şi să procedați ulterior la interzicerea lanțului pentru totdeauna ca fiind una dintre condițiile pentru o viață decentă a câinilor. Imaginea câinelui suferind în lanț, în mijlocul câmpului fără adăpost sau în spatele curţii, este emblematică pentru țara noastră, și avem împreună datoria, față de oameni și animale, să o schimbăm cu imaginea unei țări civilizate, în care câinele este respectat ca fiind cel mai bun prieten al omului.

Cu considerație,

Federația Națională pentru Protecția Animalelor FNPA

Federația pentru Drepturile Animalelor Transilvania

Asociația Help Lăbuș

Asociația Sache

Asociația Toto&Pufi

Asociația TAC Social

Asociația Casa lui Patrocle

Asociația Eduxanima

Asociația A Doua Șansa Valcea

Animals International

Save the Dogs and Other Animals

Asociația Agent Green

Asociatia Phoenix APHC

Asociația Sf Mucenic Trifon, Ocrotitorul Animalelor

Asociația Kola Kariola

Asociația Arca lui Norocel

Asociația Anima

Asociația PRO Animals

Asociația K9 Friends

Asociația Together for Stray Animals Protection

Asociația Echo 4 Animals

Asociatia NUCA Animal Welfare

Asociatia F.R.E.E. Freedom And Respect For Every Earthling

Asociatia Michaela

Asociatia Free Amely 2007

Asociatia Pet Hope

Asociatia Fiducia

Asociația Little Paws Squad and the Environment

Asociaţia Christi

Asociaţia Save & Smile

Asociaţia Ia-mă Acasă

Asociaţia Prieteni Fără Grai

Asociaţia Prieteni fără cuvinte

FPCC-SOS Dogs Oradea

Asociaţia Animed Arad

Asociaţia Love&Life 4 animals

Asociaţia Animaterra Bistriţa

Asociaţia Red Panda

Asociaţia Câini Fericiţi

Asociaţia ROBI

Asociatia Sirius

Asociatia Anca Salveaza Animale

Asociatia Bruno Shelter

Asociatia Argos Pentru Protectia Animalelor

Adăpostul Speranța

Animal Society

Asociația Livada cu Mustăți

Asociația Freelifesm

Asociația Suflete Dragi

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Misfit Superheroes

Fundația Visul Luanei

Asociatia Refugiul Felinelor



55. Asociația Cuțoferma



Lista rămâne deschisă, iar apelul către cetățeni este email cu scrisoarea la [email protected], [email protected] și secțiile de poliție din localitățile acestora”.

