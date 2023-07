Terenuri "fără număr" pentru directorul de infrastructură de la Registrul Auto Român. Nici șefa RAR nu stă rău. Ce venituri sunt în Consiliul de Administrație

Nu toți membrii conducerii și-au publicat, momentan, declarațiile de avere. Aici îi amintim pe Ing. Ion ULICI - director adjunct, Ing. Laurențiu POPA - director adjunct, Ing. Cristian Viorel BUCUR - director tehnic, Ec. Livia ARSENE - director economic.

Ce avere are șefa RAR și ce salariu încasează

Potrivit declarației sale de avere, directorul general, Alina Niță, încasează anual de la stat 52.877 de lei pentru activitatea sa la RAR și 274.026 de lei/an (contract mandat). De asemenea, are mai multe terenuri, dintre care unul agricol primit moștenire (Giurgiu) și patru intravilane. În cazul celor patru din urmă, doar unul se află 100% în proprietatea sa (Mogoșoaia), celelalte fiind cotă parte 50% (București).

Directorul general RAR mai deține o casă de 236 de metri pătrați, în Mogoșoaia, și un apartament de 125 de metri pătrați, în București, în acest caz având cotă parte 50%. Are și trei credite la bancă, în valoarea de 46.900 de euro, 255.175 de lei și 360.000 de lei.

Alina Niță se află la conducerea RAR din martie 2022.

Directorul Infrastructură, terenuri "fără număr"

După cum reiese din declarația sa de avere, în dreptul salariului pentru funcția pe care o deține în RAR apare o dungă neagră, fiind făcută publică indemnizația variabilă de 73.520 de lei, pentru calitatea de membru CA, și o altă indemnizație în valoare de 16.572 de lei/an pentru calitatea de membru în Consiliul de Conducere al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Salariul soției sale, care se pare lucrează tot în cadrul RAR, nu este disponibil.

Dacă aceasta este situația veniturilor salariale, la capitolul terenuri lucrurile devin amețitoare. Gheorghe Adrian Dincă deține nici mai mult, nici mai puțin de 39 de terenuri - intravilane și agricole -, cumpărate sau moștenite, fiind 100% proprietar sau doar o cotă parte. Acesta mai deține și 3 apartamente, șapte case de locuit - împreună cu soția sa, cu o anumită cotă parte sau 100% - și trei mașini.

Directorul are, însă, și patru credite la bancă, în valoare de 57.000 de euro, 38.000 de euro, 125.000 de lei, respectiv 450.000 de lei.

Ce venituri sunt în Consiliul de administraţie

Mîndrescu Bogdan Stelian (membru) încasează de la RAR un venit anual de 162.357 lei. Însă acesta este suplimentat cu banii pe care îi primește de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română - 93.246 de lei/an, și cei de la Ministerul Transporturilor - 116.321 de lei/an - fiind secretar de stat

Barbu Nelu Vasile (administrator CA) încasează de la RAR un venit anual de 88.836 de lei, plus 102.706 de lei/an de la PSD (contract de muncă) și 38.166 de lei de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (contract de muncă).

Chisăliță Ioan Narcis (membru) încasează anual de la RAR 98.712 de lei. Pe lângă această sumă, mai bagă în buzunare 42.000 de lei/an, fiind consilier parlamentar. Alții 21.000 de lei vin din munca prestată de soția sa, ca asistent personal în cadrul Primăriei Municipiului Reșița.

Dolineaschi Andrei (membru) are un venit anual de 88.836 de lei la RAR. Iar conturile îi sunt rotunjite de sumele frumoase pe care le primește pentru funcția de consilier la Camera Deputaților - 71.010/an și cea de consilier PSD - 124.877 de lei. Soția sa mai aduce 79.334 de lei, fiind consilier la Casa de Asigurări de Sănătate.

Ștefan Costel Dorin (președinte) primește o indemnizație de 88.836 de lei/an de la RAR și mai încasează de la Autoritatea Rutieră Română un salariu de 104.437 de lei/an, plus 139.804 de lei/an (evaluarea competențelor profesionale). Iar venitul familiei este rotunjit și de banii pe care soția sa îi primește anual de la Consiliul Concurenței, unde are un salariu de 126.612 de lei.

Popa Ion (membru) încasează anual 14.806 de lei de la RAR. De asemenea, acesta mai bagă în buzunare 35.910 de lei/an de la Senatul România, având funcția de director general DGCPE. Și de la Ministerul Transporturilor vin bani. Mai exact, 95.647 de lei/an, fiind secretar de stat. Și soția suplimentează bugetul familiei cu 110.231de lei /an, fiind directorul la o bancă din România.

Gheorghe Mădălina (director general adjunct) nu spune cât încasează pentru activitatea sa la RAR, în schimb are venituri din alte trei surse. Primește 125.545 de lei/an de la Ministerul Finanțelor, unde are funcția de director general adjunct și alți 61.290 de lei/an de la Administraţia română a serviciilor de trafic aerian, unde are calitatea de membru al consiliului de administrație. La veniturile sale se mai adaugă și suma de 6.141 de lei/an provenită de la Institutul Național pentru Fizica Pământului, pentru calitatea sa de membru al consiliului de administrație.

Ce atribuții are Registrul Auto Român

Registrul Auto Român (R.A.R) este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii.

Atribuţii principale:

- acordarea omologărilor de tip naţionale pentru vehiculele rutiere, sistemele, componentele şi entităţile tehnice separate ale acestora

- acordarea certificatelor de conformitate pentru sisteme, componente şi entităţi tehnice separate ale vehiculelor rutiere

- acordarea omologărilor individuale pentru vehiculele rutiere

- efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru anumite categorii de autovehicule

- autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică şi controlul activităţii de inspecţii tehnice periodice

- transpunerea acquis-ului comunitar referitor la vehicule rutiere (cap.1 – Libera circulaţie a mărfurilor) şi la inspecţiile tehnice periodice (cap.9 – Politici de transport)

- autorizarea atelierelor care efectuează lucrările de montaj, reparare şi verificare a vehiculelor şi componentelor acestora

- certificarea sistemului de management al calităţii

- participarea la lucrările Forumului Mondial pentru Armonizarea Reglementărilor Vehiculelor (WP 29) a Comisiei Economice pentru Europa a ONU

