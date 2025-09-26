Tensiuni în spațiul aerian baltic. NATO trimite avioane de interceptare pentru a supraveghea aeronave rusești

NATO a activat din nou avioane de interceptare în această săptămână, ca răspuns la apariția unor aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice, a anunțat vineri agenția dpa.

Conform Comandamentului Forțelor Aeriene al alianței, avioane de vânătoare ungare au fost mobilizate pentru a localiza cinci aparate rusești aflate în apropierea spațiului aerian NATO de deasupra coastei Letoniei, informează instituția joi seara.

Toate aeronavele ruse au încălcat "reglementările internaţionale de siguranţă a zborurilor"

Formațiunea militară identificată cuprindea trei MiG-31, un Suhoi Su-30 și un Suhoi Su-35, toate aeronavele încălcând "reglementările internaţionale de siguranţă a zborurilor", conform postării oficiale de pe Facebook a comandamentului.

Ministrul leton al apărării, Andris Spruds, a subliniat că această intervenție a demonstrat eficiența și abordarea proactivă a NATO.

Astfel de incidente recente, în care Rusia a încălcat spațiul aerian al unor membri NATO, au stârnit îngrijorare în rândul aliaților. Aproape toate statele în această situație au apelat la articolul 4 al NATO, pentru consultări cu aliații, conform Agerpres.