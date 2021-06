Temperaturi record la cercul polar. 48°C la nivelul solului și 38°C în aer la Verhoiansk

Temperaturile suprafeței terestre au înregistrat valori de până la 48 ° C (118 ° F) luna aceasta în Verkhoyansk, un oraș siberian din cercul polar polar.

În Verhoiansk, una dintre cele mai reci localități de pe Pământ, temperaturile suprafeței terestre au înregistrat valori de până la 48 ° C (118 ° F) luna aceasta, conform programului Copernicus al Uniunii Europene, și mai sunt încă două luni de vară.

Temperatura a fost preluată de la distanță de către sateliții Copernicus Sentinel-3A și Sentinel-3B pe 20 iunie 2021, programul Copernicus notează că Siberia, în special în Republica Sakha, se confruntă cu un val de căldură persistentă, cu temperaturi la suprafața terenului care depășesc cu mult 35 ° C (95 ° F) în întreaga regiune, incluzând temperaturi calme pozitive de 43 ° C (109,4 ° F) în Govorovo și 37 ° C (98,6 ° F) în Saskylah.

Merită subliniat faptul că temperatura suprafeței terenului nu este temperatura aerului la nivelul solului, iar temperaturile suprafeței terenului pot fi, de asemenea, adesea semnificativ mai mari decât temperatura aerului, care este modul standard de măsurare a temperaturilor.

Arctica se încălzește mai repede decât orice alt loc Pământ, ca urmare a crizei climatice. Unii oameni de știință din domeniul mediului susțin că schimbările rapide din Arctica forțează regiunea să treacă într-o stare climatică complet diferită. Odată cu această schimbare, valurile de căldură și temperaturile record, precum cele văzute în weekendul trecut, devin din ce în ce mai frecvente în anumite părți ale cercului polar polar, în special în Siberia. În iunie 2020, orașul Verkhoyansk a zdrobit înregistrările de temperatură după ce a atins o temperatură a aerului de 38°C (100,4 ° F), potrivit IFLScience.

Val de caniculă şi furtuni în România. Avertizarea meteorologilor

Meteorologii au emis, luni, două avertizări Cod galben. O alertă anunță caniculă în 22 de județe, iar alta instabilitate atmosferică în 13 județe. Bucureștiul este sub avertizare Cod galben de disconfort termic.

Luni între orele 12.00 – 22.00, în nordul Munteniei, în sud-vestul Moldovei și în zona Carpaților Orientali și Meridionali

vor fi perioade cu instabilitate atmosferică temporar accentuată care se va manifesta prin averse torențiale,

descărcări electrice și izolat grindină și vijelii.

În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor depăși local 20...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe alocuri și în Transilvania, Oltenia, Dobrogea, sudul și estul Munteniei și restul Moldovei.

Avertizarea Cod galben vizează județele Suceava, Neamț, Harghita, Covasna, Bacău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Galați, Buzău și Brașov.

