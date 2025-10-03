Temperatura din Vladivostok a doborât un record vechi de peste un secol

Temperatura din Vladivostok, un oraş situat în Orientul Îndepărtat al Federaţiei Ruse, a atins valoarea de 23,5 grade Celsius în cursul zilei de joi, doborând un record vechi de peste un secol, a anunţat agenţia locală de meteorologie, informează Xinhua, citată de Agerpres.



Valoarea înregistrată joi a depăşit cu un grad Celsius precedentul record termic pentru această dată, stabilit în anul 1917, a anunţat vineri Serviciul de Hidrometeorologie din regiunea siberiană Primorie pe contul său de pe serviciul online Telegram.



Meteorologii din Federaţia Rusă au menţionat că începutul lunii octombrie în regiunea Primorie se caracterizează de obicei prin fluctuaţii bruşte ale vremii, zilele calde fiind adeseori urmate de răciri bruşte şi de primele îngheţuri de toamnă.

Temperaturile din Vladivostok, așezat în îndepărtata Extremă Orient a Rusiei, sunt în prezent mult mai blânde decât cele care domină Siberia.

Acest climat relativ temperat contrastează puternic cu media istorică a locului, dar şi cu regiunile din nordul Rusiei, unde temperaturile scad de regulă mult sub zero.

În ce priveşte cele mai scăzute temperaturi înregistrate în Rusia, oraşele Verhoiansk şi localitatea Oymyakon sunt legendare pentru frigul extrem. Recordul absolut pentru o aşezare permanent locuită aparţine lui Oymyakon, cu −67,7 °C, înregistrat în februarie 1933.

Verhoiansk a înregistrat aceeaşi temperatură de −67,7 °C în 1892.

Aceste valori extreme reflectă un climat continental sever, în care iernile sunt foarte lungi şi geroase, iar condiţiile sunt uneori deosebit de aspre pentru locuitori şi infrastructură. Dacă vrei, pot să adaug şi cum au evoluat aceste extreme în ultimele decenii, să vedem dacă se schimbă ceva cu vremea.