Temele pentru acasă i-au salvat viața unui copil din Odesa. Rușii atacă nediscriminatoriu

Un locuitor din Odesa vorbește după ce un atac rus asupra Odesei l-a traumatizat pe fiul ei, a raportat Radio Liberty, citat de NewVoiceUA.

Atacul rus a lovit un centru de sortare Nova Poshta și o școală de sport situată în apropiere.

"Copilul meu mergea la antrenament și trebuia să rămână la școală", a declarat Olha pentru Radio Liberty.

Salvat de temele de acasă

"L-am sunat și i-am cerut să renunțe la orele de sport, ca să poată veni acasă și să învețe. După competiție, a avut multe teme suplimentare și fiul meu a trebuit să recupereze materia școlară."

Explozia s-a auzit scurt timp după ce s-au întors acasă.

"Oamenii au început să mă sune și să-mi spună că Nova Poshta era în flăcări", a spus ea.

"Am înțeles că dacă Nova Poshta era în flăcări, atunci și clubul nostru (de sport) era. Abia am putut să-l calmez pe fiul meu pentru că grupul lui era acolo. Era șocat. Abia am reușit să-l fac să adoarmă."

Fiul ei nu a putut adormi fără sedative, a spus Olha.

Atacul cu rachetă balistică al Rusiei asupra Odesa pe 1 mai

Rusia a lovit Odesa cu o rachetă balistică în seara târziu pe 1 mai - a treia zi la rând.

Un depozit de sortare și biroul Nova Poshta au fost ținte, iar un incendiu de amploare a izbucnit.

Toți angajații companiei - 18 persoane - au avut suficient timp să meargă în adăpost.

Școala de sport a fost, de asemenea, afectată.

14 persoane au fost rănite în atac, inclusiv un bărbat care a fost spitalizat, a raportat Serviciul de Urgență pe 2 mai.

Rusia atacă Odesa cu rachete balistice aproape în fiecare zi. Șase persoane au murit și peste 30 au fost rănite, inclusiv doi copii și o femeie însărcinată, în atacul Rusiei din 29 aprilie.

"Castelul lui Harry Potter" din Odesa - palatul studenților de la Academia de Drept din Odesa, care servește și ca reședință rectorului academiei, Serhii Kivalov, a fost cuprins de flăcări. Însuși Kivalov a fost rănit.

Trei persoane au fost ucise și alte trei rănite în atacul Rusiei din 1 mai asupra Odesa.

