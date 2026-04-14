Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea

Iar acest rezultat e un bun prilej să privim realist una dintre cele mai rostogolite teme: „ne iau Ardealul”.

În general în România, cam 70% dintre etnicii maghiari votează cu UDMR. Dacă, prin absurd, într-un scenariu fantasmagoric, ungurii ar lua Ardealul, ai avea aproximativ șase milioane de etnici români în „Ungaria Mare”.

Dacă aceștia ar vota în proporție de 70% cu un UDMR, partid românesc, acel partid ar obține în jur de patru milioane de voturi. Or, la alegerile recente din Ungaria, Tisza a obținut aproximativ trei milioane de voturi, FIDESZ în jur de două milioane și ceva, iar restul s-au împărțit între partide mai mici.

Așadar, într-un astfel de scenariu, partidul românilor din „Ungaria Mare” ar fi pe primul loc.

Tema aceasta folosește extremiștilor naționaliști care agită ideea unui pericol extrem „ne iau Ardealul”, „ne ocupă”. Pe vremuri, era mai de interes în Oltenia și în alte zone fără legătură directă cu Ardealul, pentru că românii din Ardeal nu erau, de fapt, foarte speriați nici măcar în anii ’90, când subiectul era central în discursul politic.

Între timp, tema s-a diluat și nu mai este de actualitate. În contextul european de azi, cu granițe stabile și societăți așezate, nici nu se punea problema unei astfel de amenințări reale.

Viktor Orban a mai folosit uneori acest tip de discurs, inclusiv în aparițiile de la Băile Tușnad, dar mai mult ca instrument de imagine sau pentru nostalgii istorice. Și de partea cealaltă au existat încercări similare, inclusiv din partea anumitor partide mai mici, prin diferite incidente sau declarații, dar nu mai au același impact.

Dacă ne uităm la voturile din Ungaria, vorbim de două-trei milioane pentru marile partide. Într-un scenariu ipotetic cu șase milioane de români în Ardeal, nu ar exista un risc real de „ocupare”, pentru că aceștia ar putea genera patru milioane de voturi pentru UDMR, partid românesc.

