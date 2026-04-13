Péter Magyar: George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar Viktor Orban l-a susținut

Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria și acum câștigător al alegerilor, a readus în discuție legătura dintre Viktor Orbán și George Simion, insistând că susținerea acordată liderului AUR a ridicat semne serioase de întrebare în sediile politice din Ungaria, dar și în rândul populației. În opinia sa, trecutul lui Simion nu poate fi ignorat, iar anumite acțiuni ale acestuia au fost percepute ca o insultă directă la adresa memoriei colective a maghiarilor.

„Da, îl cunoașteți pe George Simion, care a fost candidat la președinția României. Îl știm, are un trecut. George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoșilor noștri. Și o astfel de persoană, indiferent dacă devine președinte sau nu, niciun prim-ministru maghiar nu o poate susține. Dar Viktor Orbán a făcut acest lucru.”

Campanie electorală și acuzații de trădare

Tema cu George Simion și implicarea UDMR, coordonată de guvernul de la Budapesta, apare din nou în contextul unei campanii electorale despre care Magyar spune că a fost amplă și bine organizată. El susține că sprijinul pentru Simion nu s-a limitat la declarații politice, ci a inclus acțiuni concrete de promovare în Transilvania.

„Nu doar că l-a susținut pe George Simion în alegeri, dar au avut și pliante împreună. 500.000 de pliante au fost distribuite în Transilvania despre un candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Asta a fost considerată o trădare atât în Ungaria, cât și în Transilvania”, a afirmat noul lider maghiar.

UDMR, acuzat de implicare în „campania de minciuni”

În același registru critic, Péter Magyar i-a vizat și pe liderii UDMR, în special pe Kelemen Hunor. Acuzațiile merg mai departe și vizează modul în care, spune el, a fost influențată opinia maghiarilor din România.

„Este adevărat că mulți maghiari de acolo au votat pentru Fidesz, dar vă spun de ce: pentru că sunt induși în eroare. Aceeași propagandă de partid, finanțată din banii contribuabililor maghiari, funcționează și în România. Viktor Orbán și partidul său au mințit tot timpul, iar UDMR, împreună cu Kelemen Hunor, au participat la această campanie de denigrare. Deși suntem în același partid european (PPE), au ales să îi inducă în eroare pe maghiarii de acolo. Nu a fost corect”, a afirmat acesta.

Deschidere spre dialog și o nouă alianță regională

Chiar dacă discursul său a fost unul dur, Péter Magyar lasă loc pentru o posibilă resetare a relațiilor. El spune că este dispus să treacă peste conflicte pentru a construi o colaborare mai solidă cu România și liderii comunității maghiare.

„Voi avea o conversație telefonică cu Kelemen Hunor azi sau mâine. Îi voi spune că nu-i port pică. Nu e vorba despre mine, ci despre ce putem face împreună pentru maghiarii din România. Vrem să îmbunătățim cooperarea economică și culturală, cu respect, fără să ne criticăm prea mult unii pe alții. Am putea implica nu doar Croația sau Austria, ci chiar și România în cooperarea V4. Am putea deveni V8 în loc de V4”, a conchis Magyar, potrivit Mediafax.

Aderarea Ungariei la Parchetul European

În paralel cu aceste reproșuri aduse de Péter Magyar lui George Simion și conducerii UDMR, mai rămâne o miză amplă: controlul și verificarea modului în care sunt cheltuite fondurile europene în Ungaria. În acest punct apare un actor-cheie, mai exact Laura Codruța Kövesi, aflată la conducerea Parchetul European. Instituția pe care o conduce nu include oficial Ungaria în structura sa, însă între cele două părți există încă din 2021 un mecanism de cooperare care permite schimbul de informații și sprijin în anchete. Chiar și în aceste condiții, EPPO urmărește atent modul în care sunt gestionate fondurile UE pe teritoriul ungar, iar Kövesi a lăsat de înțeles, în mai multe rânduri, că investigațiile vizează posibile rețele și mecanisme de fraudă care afectează utilizarea banilor europeni.

Tema nu este deloc una neutră politic. La Budapesta, puterea a reacționat adesea critic la adresa activității lui Kövesi, mergând până la a o eticheta drept „agent străin”. În acest context tensionat, Péter Magyar, aflat în plină ascensiune politică după victoria din alegeri, ar putea introduce în discursul său o promisiune cu impact major făcută în campanie: aderarea Ungariei la Parchetul European.

Un element esențial din agenda prezentată vizează refacerea mecanismelor democratice și readucerea "statului de drept în prim-plan". Péter Magyar vorbește despre schimbări profunde în sistemul judiciar, în aparatul administrativ și în zona economică, dar și despre intenția de a conecta Ungaria la Parchetul European. În același timp, el subliniază necesitatea unei relații mai solide cu Uniunea Europeană și NATO, notează Mediafax.

Un astfel de pas ar schimba radical regulile jocului, oferind instituției conduse de Kövesi competențe directe de investigare în interiorul țării și deschizând un nou capitol în lupta împotriva corupției legate de fondurile europene.

