”NU există nicio taxă AUTO nouă în 2022”. Când vor fi taxate mașinile mai vechi de 15 ani

”Răspunsul este clar, nu există nicio taxă nouă în 2022 și nu se discută în momentul de față nici majorarea altor taxe. Decizia cu privire la neintroducerea unei taxe noi, este decizia coaliției, a Guvernului și ne conformăm”, a spus ministrul Mediului Tanczos Barna, în cadrul unei conferințe de presă susținută joi, 6 ianuarie.

”Am vorbit în coaliție prima dată în luna iulie, dacă nu mă înșel, după aceea în luna noiembrie, decembrie în noua coaliție. Decizia coaliției guvernamentale a fost că în anul 2022 nu se vor introduce taxe noi. Acest lucru înseamnă că în 2022 sigur nu va exista o taxă auto, taxă de mediu sau taxă de prima înmatriculare. Printre altele, din acest motiv, de câteva săptămâni bune lucrăm la eficientizarea programului Rabla. În câteva zile se va finaliza programul Rabla, versiunea 2022 - 2024. Am promis asociațiilor de profil predictibilitate și dorim să prezentăm un program care are ca obiective nu doar lansarea imediată, terminarea banilor și închiderea porților, ci o etapizare și o predictibilitate în ceea e privește finanțarea, derularea și avantajele unui asemenea program. Deci în momentul de față nu putem vorbi de taxă auto, vedem în 2023”, a mai spus ministrul în cadrul aceleiași conferințe.

România, angajament de reînnoire a parcului auto în PNRR

În luna noiembrie 2021, același ministru a spus:



"În PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, n.r.), România s-a angajat să reducă numărul maşinilor mai bătrâne de 15 ani. Până când nu vom avea un guvern care să-şi asume această decizie ar fi prematur, în calitate de ministru interimar, să dau eu soluţia. Propunerea mea este aceeaşi pe care am spus-o de mai multe ori. Statul să vină să susţină predarea acestor maşini mai vechi de 15 ani cu o anumită sumă de bani. În paralel, să facem posibilă majorarea taxelor locale în cazul maşinilor vechi şi poluante, astfel încât să nu existe nu doar coerciţia, ci şi un sprijin real din partea statului român şi un angajament din partea celor care predau aceste maşini vechi că nu vor mai cumpăra şi nu vor mai înmatricula vehicule mai vechi de 15 ani şi vor folosi sumele respective, dacă doresc, să cumpere maşini mai puţin poluante, noi", a explicat Tanczos, într-o conferinţă de presă, organizată joi, conform Agerpres.

Programul Rabla 2022 începe în februarie

Programul Rabla pentru automobile aferent anului 2022 va începe la 1 februarie, a anunțat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, la Antena 3. Ministrul spune că programul este văzut ca o măsură menită să reducă numărul de mașini vechi din România, lucru solicitat de Uniunea Europeană.

„Măsura luată de Ministerul Mediului și care a fost întărită în 2021 a fost susținerea celor ce vor o mașină nouă. Am triplat bugetul la mașini electrice și am crescut cu peste 50% bugetul la Rabla clasic. Acest lucru înseamnă scoaterea a peste 80.000 de mașini mai vechi de opt ani din circulație. Lucrăm la eficientizarea programului Rabla Clasic și Rabla Plus, vorbim cu producătorii și importatorii de mașini să găsim o soluție mai eficientă pentru 2022, analizăm varianta tichetelor multiple, analizăm varianta obligativității pentru mașinile electrice de a scoate din circulație o mașină veche, analizăm impactul programului asupra mașinilor mai vechi de 15 ani sau mai vechi de opt ani. Este o analiză care se va finaliza în luna ianuarie”, a spus ministrul.

