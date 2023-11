”TAROM se scufundă” atenționează pilotul Cezar Osiceanu. Salariile scad cu peste 50%. Informarea primită de angajați

"Pe scurt, efectele directe și imediate sunt următoarele:

- veniturile personalului navigant vor fi diminuate în proporţie de 50-60%

- salariile angajaţilor pot ajunge la maxim 80% din valoarea lor actuală, cumulate cu sporuri, bonuri de masă, bonuri de benzină, ore suplimentare, ore de noapte etc

- valoarea bonurilor de masă nu poate depăşi 450 lei

În acest moment, piloții au declarat că nu vor mai discuta nimic cu nimeni, în clipa în care primul leu le va fi fost luat, în baza acestei legi. Autoritățile mereu uită că situația companiei nu se datorează piloţilor care, în ultimii trei ani, au adus practic bani de acasă pentru a contribui la supraviețuirea companiei.

Pentru că informațiile sunt manipulate mereu, prezentăm câteva din sacrificiile piloţilor.

Acceptarea unui sistem dualist de plată bazat pe salariu mic în lei și impozitat cu 16%, dar și taxat cu 32% pentru CAS și CASS (6.400 salariul, fără sporuri, al unui pilot comandant) și diurne în valută neimpozabile, care produc un venit mediu net lunar de doar 4.500 euro, în condițiile în care un copilot la Wizzair câștiga net 7 mii euro lunar, iar un comandat peste 10 mii. Aceasta deoarece, grație managementului de tip corporatist și politic impus, dar fără pic de experiență în aviație, Tarom a înregistrat și înregistrat pierderi enorme.

Planul de redresare al Price Waterhouse and Cooper, pentru care s-au plătit sume enorme și a fost făcut de personal fără nici o legătură sau cunoștiințe cu aviația, nu a produs decât pagube companiei, Tarom ratând intrarea pe profit mult trâmbițată de acest plan.

Se pune normala întrebare Quo Vadis, Tarom? (n.r. Unde te duci, Tarom?), pentru că aceasta se scufundă mai repede decât Titanicul.

Și iar o să ni se spună de către vreun flăcău - imagine de reclamă la whisky că acolo sunt banii dumneavoastră stimați cetățeni și contribuabili români!", spune pilotul Cezar Osicieanu.

Informarea transmisă de sindicat angajaților

"Dorim să vă informăm de restricţiile financiare impuse asupra angajaţilor din societăţile comerciale cu capital de stat şi nu numai, prin Legea 296/2023 "Legea austerităţii" care intervine, modifică şi se suprapune peste prevederile Cotractului Colectiv de Muncă negociat cu TAROM.

Astfel, prin art. XXXVII, alin. (6) "Salariile de bază, plățile de ore suplimentare, inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul operatorilor economici, nu pot depăși maximum 80% din nivelul componentei fixe a membrilor executivi ai consiliilor de administrație sau, după caz, al remunerațiilor conducătorilor care nu fac parte din consiliile de administrație."

Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de INS.

Iar prin art. XL, alin (1) "Cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementărilor legale său conform contractelor colective de muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minim brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Actualizarea acestor drepturi se face începând cu luna ianuarie 2025."

Pe scurt:

- veniturile personalului navigant vor fi diminuate în proporţie de 50-60%

- salariile angajaţilor pot ajunge la maxim 80% din valoarea lor actuală cumulate cu sporuri, bonuri de masă, bonuri de benzină, ore suplimentare, ore de noapte etc

- valoarea bonurilor de masă nu poate depăşi 450 lei

Sindicatul Unit TAROM (SUT) a depus un Memorandum la Guvern de exceptare de la prevederile acestei Legi, înregistrat sub nr. 17/38611/06.11.2023, şi la Ministerul Transporturilor, înregistrat sub nr. 39567/06.11.2023, şi un Memoriu, înregistrat sub nr. 31326/13.11.2023, privind neconstituţionalitatea articolelor de mai sus, către Avocatul Poporului.

În şedinţa de Comitet de Conducere al SUT care a avut loc vineri 10 noiembrie, membrii Comitetului au stabilit o serie de paşi de urmat în cazul în care TAROM nu va fi exceptată de la Legea de mai sus."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News