Data publicării:

EXCLUSIV  UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Mircea Coșea arată care e, de fapt, problema cu Temu și Shein

Autor: Ioan-Radu Gava
Foto: Freepik
Foto: Freepik

Profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit despre măsurile care se pregătesc la nivel european pentru a se contracara avalanșa de produse ieftine din China, cumpărate prin platforme precum Temu sau Shein.

Marcin Kuśmierz, director executiv al Allegro, a zis că Europa trebuie să înțeleagă amenințarea ascunsă din spatele unui posibil război comercial între SUA şi China, într-un interviu pentru Financial Times acordat jurnalistei Alice Hancock, făcând referire la limitarea prin legislație a comerțului electronic prin platforme chinezești.

În acest sens, Mircea Coșea a comentat îngrijorările altor țări din Uniunea Europeană, precum Franța sau Polonia, în legătură cu avalanșa de produse ieftine care vin din China și care sunt livrate prin platforme precum Temu sau Shein.

Profesorul de economie a apreciat decizia României de a impune o taxă de 25 de lei pentru toate coletele din spațiul extracomunitar cu valoare sub 150 de euro, ca măsură de descurajare a cetățenilor de a cumpăra de pe platformele menționate mai sus.

„Este o problemă care s-a discutat de mai mult timp în Europa occidentală, în Franța, Germania și Marea Britanie, deoarece este vorba de o concurență neloială pe care o face această aprovizionare cu mărfuri din China, din extracomunitar. Din discuție s-a retras Marea Britanie, pentru că nu mai este membră a Uniunii Europene, dar chestiunea încă se mai discută în Franța.

Problema e reală, deoarece mărfurile care vin din extracomunitar, fără taxă vamală, fac o concurență neloială mărfurilor europene. Mai mult decât atât, în Franța s-a pus problema calității acestor produse, care de cele mai multe ori sunt de cea mai proastă calitate și greu de controlat, fiindcă cetățeanul primește acasă un produs pe care, poate, nici nu l-a comandat măcar. Sunt niște practici care nu sunt cinstite. În acest context, ce a făcut România este un lucru care ar trebui să fie acceptat, fiindcă intră în regula jocului“, a explicat Mircea Coșea.

Mircea Coșea: Măsura luată România este cât se poate de corectă

Profesorul de economie atrage însă atenția asupra unor zvonuri conform cărora în Europa ar exista două hub-uri de unde aceste mărfuri sunt distribuite în spațiul comunitar. El a pledat pentru măsuri ferme luate la nivelul Uniunii Europene, care să stimuleze cetățenii să achiziționeze produse proprii, în detrimentul celor din China.

„Există însă și informația că aceste mărfuri nu sunt din extracomunitar, ci vin din două hub-uri pe care chinezii le-au organizat în Europa, în Amsterdam, și undeva în Ungaria, lângă Budapesta. Problema e discutată și din acest punct de vedere, dar informații foarte serioase nu există.

Au apărut și întrebări dacă nu cumva aceste mărfuri sunt dublu impozitate cu această taxă pe care România a introdus-o și pe care o cer și francezii, și polonezii etc, pentru că mărfurile vin din hub-uri europene. Și în cazul în care aceste mărfuri vin din hub-uri europene, ele sunt tot din spațiul extracomunitar, iar țările care fac comerț online cu aceste mărfuri trebuie să-și protejeze piața internă. Măsura luată România este cât se poate de corectă“, a întărit din nou profesorul de economie.

„Trebuie să ne punem întrebarea cu cât se va reduce acest comerț online cu mărfurile chinezești prin această taxă de 25 de lei și cât va afecta ea pe cetățeanul român, care și așa nu dispune de venituri foarte mari în urma acestei politici de austeritate?

Cu alte cuvinte, ne-am putea aștepta la o scădere a cererii față de aceste mărfuri, care în unele cazuri ajută mult populația cu venituri mici, deoarece sunt ieftine. Rămâne de văzut în ce măsură producția internă europeană va reuși să aducă pe piață mărfuri de calitate mai bună, dar, deocamdată, în lipsa unor informații foarte serioase, măsura de impozitare cu 25 de lei pe fiecare marfă cumpărată de la societățile chinezești are o logică economică. Aceste firme gigant fac o concurență neloială firmelor europene și măsurile vin în sprijinul producției interne“, a concluzionat, pentru DC News, Mircea Coșea.

