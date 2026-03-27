Țara europeană care vrea să ofere electricitate gratis în zilele cu vânt puternic

Chiar dacă energia eoliană și solară sunt tot mai importante în strategia energetică a Europei, o mare parte din aceasta nu ajunge niciodată la consumatori. De exemplu, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au fost pierdute aproape 1,47 miliarde de lire sterline, pentru că turbinele eoliene au fost oprite. De asemenea, centralele pe gaz au fost pornite, cu scopul de a menține echilibrul rețelei, scrie Euronews.

În Germania, costurile pentru compensarea producătorilor de energie regenerabilă ce au fost nevoiți să își scadă producția au ajuns la suma de 435 de milioane de euro. La nivelul Uniunii Europene, aproape 72 TWh de energie regenerabilă au fost pierdute în anul 2024 din cauza limitărilor infrastructurii energetice. Aceste pierderi sunt echivalentul consumului anual de electricitate al Austriei.

Care este, de fapt, problema cu energia regenerabilă

Însă problema nu este lipsa energiei regenerabile, ci capacitatea rețelelor electrice de a o transporta. Inițial, rețelele din Europa au fost proiectate pentru centrale pe cărbune și gaz, situate în zone centrale. În schimb, multe parcuri eoliene moderne se află în locații izolate sau offshore. Acest lucru face mai problematic transportul electricității către marile centre de consum. Rețeaua se poate suprasatura, în momentul în care vântul este foarte puternic, iar operatorii sunt obligați să stopeze turbinele eoliene, astfel încât să se evite suprasarcinile.

Țara care vrea să ofere electricitate gratis în zilele cu vânt puternic

Guvernul britanic a propus un proiect-pilot, cu scopul de a evita risipa. Astfel, locuințele din zone aflate lângă parcuri eoliene ar putea primi energie mai ieftină ori chiar gratuită.

Acest fapt ar fi permis în perioadele în care producția depășește capacitatea rețelei. "Uneori există prea mult vânt pentru ca rețeaua noastră energetică învechită să îl gestioneze", a notat Departamentul pentru Securitate Energetică și Net Zero al Regatului Unit. În loc să plătească producătorii pentru a opri turbinele, autoritățile vor să stimuleze consumul local de energie.

Specialiștii din industrie afirmă însă că proiectele-pilot nu vor rezolva în totalitate problema. Greg Jackson, directorul executiv al companiei energetice Octopus Energy, afirmă că măsura ar trebui transformată într-o politică zi de zi. Aceasta ar stimula investițiile în tehnologii care pot consuma energie, în momentul în care aceasta este abundentă. Prin urmare, consumatorii ar putea fi încurajați să-și pună baterii, pompe de căldură ori stații de încărcare pentru automobile electrice, utilizând electricitatea în momentele în care este ieftină.

Semnal de alarmă despre tranziția energetică

Criza energetică cauzată de tensiunile și războiul din Orientul Mijlociu, aflat în a 28-a zi și de volatilitatea prețului la petrol a reînnoit interesul pentru energia regenerabilă în Europa. Experții trag un semnal de alarmă că tranziția energetică nu poate avansa fără a se investi major în infrastructura de transport a electricității. În prezent, aceasta este considerată unul dintre principalele obstacole în a se atinge obiectivele climatice ale Europei.