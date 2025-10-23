Țara despre care Donald Trump spune că nu este un "jucător de echipă" în NATO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat miercuri Spania că nu este un "jucător de echipă" în NATO pentru că reprezintă excepţia în ceea ce priveşte angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor, transmite Agerpres, citând EFE.

Declarațiile au fost făcute în Biroul Oval, unde Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, prezent în Statele Unite într-o vizită neanunțată anterior. Președintele SUA a subliniat că Rutte „va trebui să discute cu Spania”, exprimându-și totodată încrederea că secretarul general „poate rezolva cu ușurință” această problemă.

Totodată, Donald Trump a reamintit și de acordul convenit vara trecută între NATO și Spania, în contextul summit-ului Alianței, prin care Madridul se angaja la un maximum de 2,1% din PIB pentru bugetul militar și o anumită flexibilitate în atingerea țintei de 5% — obiectiv pe care liderul american îl susține ferm.

Donald Trump: Toţi ceilalţi sunt 100% dedicaţi

Acesta a afirmat că are „o relaţie excelentă cu ţările NATO”, menționând înțelegerea parafată în iunie pentru creșterea cheltuielilor de apărare de la 2% la 5% până în 2030, „cu excepţia Spaniei”. „Toţi ceilalţi sunt 100% dedicaţi”, a completat Trump, catalogând noul angajament ca pe „o concesie uriaşă”.

În acest context, precizăm că ultimele zile, președintele SUA a mers chiar mai departe, susținând că Spania merită „o mustrare” pentru neîndeplinirea angajamentelor și sugerând posibilitatea excluderii acesteia din NATO sau impunerea unor taxe vamale.

Șeful NATO spune că Spania nu poate respecta țintele de capabilitate stabilite de Alianță cu un nivel al investițiilor sub 3,5% din PIB

De partea cealaltă, Mark Rutte a declarat la Washington că, în opinia sa, Madridul nu poate respecta țintele de capabilitate stabilite de Alianță cu un nivel al investițiilor sub 3,5% din PIB.

„Spania s-a angajat să îndeplinească obiectivele de capabilitate. Ei spun 'putem face asta cu un procent sub 3,5%'. Le-am spus că nu pot şi vom şti în curând cine are dreptate”, a transmis Rutte jurnaliștilor la Casa Albă.

Secretarul general al NATO a mai precizat că a avut „în mai multe rânduri” discuții cu premierul spaniol Pedro Sanchez, pe care spune că îl cunoaște bine.

În argumentele sale, Spania susține că nivelul actual planificat — 2,1% din PIB — ar fi suficient pentru a respecta sarcinile stabilite în cadrul NATO. Deși Alianța a acceptat această formulă tranzitorie, a avertizat că angajamentele vor fi analizate în mod regulat.