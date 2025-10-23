Țara despre care Donald Trump spune că nu este un "jucător de echipă" în NATO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat o țară din UE că nu este un "jucător de echipă" în NATO.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat miercuri Spania că nu este un "jucător de echipă" în NATO pentru că reprezintă excepţia în ceea ce priveşte angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor, transmite Agerpres, citând EFE.
Declarațiile au fost făcute în Biroul Oval, unde Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, prezent în Statele Unite într-o vizită neanunțată anterior. Președintele SUA a subliniat că Rutte „va trebui să discute cu Spania”, exprimându-și totodată încrederea că secretarul general „poate rezolva cu ușurință” această problemă.
Totodată, Donald Trump a reamintit și de acordul convenit vara trecută între NATO și Spania, în contextul summit-ului Alianței, prin care Madridul se angaja la un maximum de 2,1% din PIB pentru bugetul militar și o anumită flexibilitate în atingerea țintei de 5% — obiectiv pe care liderul american îl susține ferm.
Acesta a afirmat că are „o relaţie excelentă cu ţările NATO”, menționând înțelegerea parafată în iunie pentru creșterea cheltuielilor de apărare de la 2% la 5% până în 2030, „cu excepţia Spaniei”. „Toţi ceilalţi sunt 100% dedicaţi”, a completat Trump, catalogând noul angajament ca pe „o concesie uriaşă”.
În acest context, precizăm că ultimele zile, președintele SUA a mers chiar mai departe, susținând că Spania merită „o mustrare” pentru neîndeplinirea angajamentelor și sugerând posibilitatea excluderii acesteia din NATO sau impunerea unor taxe vamale.
De partea cealaltă, Mark Rutte a declarat la Washington că, în opinia sa, Madridul nu poate respecta țintele de capabilitate stabilite de Alianță cu un nivel al investițiilor sub 3,5% din PIB.
„Spania s-a angajat să îndeplinească obiectivele de capabilitate. Ei spun 'putem face asta cu un procent sub 3,5%'. Le-am spus că nu pot şi vom şti în curând cine are dreptate”, a transmis Rutte jurnaliștilor la Casa Albă.
Secretarul general al NATO a mai precizat că a avut „în mai multe rânduri” discuții cu premierul spaniol Pedro Sanchez, pe care spune că îl cunoaște bine.
În argumentele sale, Spania susține că nivelul actual planificat — 2,1% din PIB — ar fi suficient pentru a respecta sarcinile stabilite în cadrul NATO. Deși Alianța a acceptat această formulă tranzitorie, a avertizat că angajamentele vor fi analizate în mod regulat.
de Val Vâlcu